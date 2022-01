Francesco Facchinetti, momenti di terrore | La corsa al pronto soccorso per la moglie Wilma

Wilma Helena Faissol, fashion blogger e moglie di Francesco Facchinetti, ha avuto un brutto incidente. Dopo essere finita in ospedale in codice rosso, Wilma ha condiviso la sua sconcertante esperienza sui social.

Wilma Helena Faissol è un’ex chirurga, attualmente fashion blogger e modella sposata con Francesco Facchinetti. Nelle scorse ore, Wilma ha vissuto un brutto incidente a cavallo.

La fashion blogger era con il suo Willy quando è caduta dalla sella, finendo per terra. Il casco le è scivolato mentre il cavallo le è passato sopra, con i suoi 600 chili. Come se non bastasse, una volta arrivata al pronto soccorso, Wilma ha subito un pessimo trattamento.

Wilma Faissol: la denuncia social all’ospedale di Desio

La rovinosa caduta ha provocato a Wilma Faissol delle gravi ferite, in particolare al mento e alla testa. La donna si è recata all’ospedale di Desio, in provincia di Monza, in uno stato confusionale.

Come ha spiegato nelle sue IG story, nonostante il trauma cranico, la nausea e le vertigini, lo staff dell’ospedale non le ha dato la priorità per procedere con una tac, facendola aspettare per ore.

L’attesa non è stata, però, la parte peggiore: Wilma ha denunciato il comportamento dei dottori e del personale. Lo staff, infatti, ha avuto un atteggiamento poco professionale, non solo con lei ma con tanti altri pazienti.

La fashion blogger ha parlato di negligenza, arroganza, mobbing e pressione psicologica da parte dei dottori. Parlando della sua esperienza sui social, inoltre, è stata contattata da altri utenti che hanno raccontato di aver vissuto vicende simili nello stesso ospedale.

Il rientro a casa

Fortunatamente, la prognosi di Wilma non è eccessivamente grave: trauma cranico non commotivo. Inoltre, ha delle policontusioni e due ferite alla testa, che possono essere sistemate con dei punti di sutura.

Dopo la terribile esperienza presso l’ospedale di Desio, si è rivolta all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è stata ricoverata in codice rosso e sottoposta a tac e rx. In seguito alle cure e alla prognosi, ha fatto ritorno a casa.

Ciò che l’aspetta ora è un periodo di riposo. In queste ore, Wilma ha festeggiato il suo compleanno a casa, insieme al marito e ai bambini. La donna può contare sul supporto della famiglia, che l’ha sorpresa con una torta mentre si trovava a letto.