Miss Claudia, outfit da urlo per la puntata di avanti un altro | Le trasparenze che contano!

Miss Claudia ha postato qualche foto come anteprima su Instagram. Ma il piatto forte è stato senza dubbio vederla in movimento in TV

Di solito le maggiori “soddisfazioni” ai maschietti le dà su Instagram. Lì, assai spesso, Claudia Ruggeri, per tutti Miss Claudia, si mostra in bikini, in intimo o in abiti che suscitano le fantasie dell’universo femminile. Questa volta, però, la bella Miss Claudia si è superata. E non ha scelto solo il suo seguitissimo profilo social. Ma proprio gli schermi televisivi. Guardate come si è presentata nel corso di poche puntate fa di “Avanti un altro”…

Non c’è suo post Instagram che non faccia il pieno di like e interazioni. Miss Claudia è ormai uno dei personaggi televisivi e social più apprezzati. Per la sua bellezza e per la sua simpatia. In ogni post raggiunge un successo enorme, non solo per la sua bellezza e per le sue forme mozzafiato, ma anche per la sua simpatia e la sua autoironia. Recentemente, infatti, durante, le vacanze natalizie, si è autodefinita “befana”, mostrandosi con un completino di colore rosso che avrà causato tanti principi di infarto.

Diventa quindi famosissima grazie ad “Avanti un altro”. Poi la sua iperattività sui social fa il resto. E spesso Miss Claudia non disdegna foto in bikini o in intimo. Con i followers che vanno in visibilio.

Tutti la conosciamo grazie ad “Avanti un altro”, la fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda sulle reti Mediaset nel pomeriggio. Lì Miss Claudia si è fatta apprezzare sicuramente per la sua bellezza, ma anche per la simpatia con cui interagisce con il vulcanico duo, inseparabile da circa 30 anni.

L’outift da urlo

Di anni, Miss Claudia ne ha 38 ed è fidanzata con il cognato di Paolo Bonolis, Marco Bruganelli. Fratello, ovviamente, dell’ormai famosissima Sonia Bruganelli. In televisione dal 2004, prima con “Domenica In” e poi con “Ciao Darwin”. Viene notata anche da Piero Chiambretti, con il suo “Chiambretti c’è”.

Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, Claudia Ruggeri spesso e volentieri mostra non solo aspetti della sua vita pubblica e professionale. Ma anche personale.

Questa volta, però, non è solo il suo profilo Instagram ad accendere i bollori dei suoi tantissimi fan. Ma l’outfit con cui si è presentata nel corso dell’ultima puntata di “Avanti un altro”, che da qualche settimana ha ripreso ad andare in onda su Canale 5 in prima serata.

Vestito nero lungo, ma con trasparenze che stuzzicano molto l’immaginazione dei fan e dei telespettatori. E poi, due spacchi vertiginosi per mostrare le sue bellissime gambe. Miss Claudia ha postato qualche foto come anteprima su Instagram. Ma il piatto forte è stato senza dubbio vederla in movimento nel corso della trasmissione.