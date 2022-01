Riconoscete questa bimba? E’ una cantante molto famosa ed ex moglie di un grande artista

Guardate con attenzione il visino di questa bimba con la frangetta. Il taglio degli occhi e la forma del naso cosa vi dice?

E’ sulla scena già da vent’anni, nonostante sia giovanissima. Si fa apprezzare non solo per le sue doti artistiche e canore, ma anche per la sua bellezza. Non avete capito chi è questa bella bimba in questa foto in bianco e nero che vi proponiamo? Suvvia, i tratti del viso e degli occhi per poter indovinare ci sono tutti. E va bene, vi diamo qualche indizio…

Ha ancora appena 35 anni. Il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento il successo non avrà di fatto pause né stop. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Nel 2021 ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori. Ma in precedenza ha avuto una lunga relazione con un collega molto famoso. Anni d’amore e poi la dolorosa separazione.

Non avete ancora capito di chi si tratta?

Sveliamo il mistero

Se non avete ancora indovinato (ma siamo sicuri di sì) vi sveliamo noi di chi si tratta. E’, naturalmente, la bellissima e bravissima cantante Anna Tatangelo. Forse vi ha ingannato la foto in bianco e nero, che lasciava intendere che stessimo parlando di una persona più anziana.

E invece no, è proprio lei. D’altra parte, guardate con attenzione il visino di questa bimba con la frangetta. Dal taglio degli occhi e dalla forma del naso era “facile” riconoscere la nostra bella Anna, che sul proprio profilo Instagram non solo ci informa sul suo percorso professionale, ma spesso ci delizia con foto molto sexy e sensuali. La bimba non sorride, ma certamente, qualora lo avesse fatto, avremmo riconosciuto ancor più facilmente Anna.

Sulla scena da tantissimo tempo, nonostante sia giovanissima. Lunga la relazione con il collega Gigi D’Alessio. I due iniziano a frequentarsi nel febbraio 2005, ma la rendono nota quasi due anni dopo, nel dicembre 2006. Hanno anche avuto un figlio, Andrea, nel 2010. Dopo un periodo di crisi, i due hanno annunciato la separazione il 3 marzo 2020.