Andrea Iannone vuole dare un taglio con il passato, ma glielo impediscono | Ognuno il suo!

Il successo in moto, la storia con la bellissima Belen Rodriguez, il doping. Andrea Iannone è molto più di uno sportivo

Invidiato per la sua relazione con la bellissima Belen Rodriguez. Oggi 32enne, Andrea Iannone vanta una lunga carriera nel circuito del Motomondiale. Per qualcuno, quindi, è ingiusto che venga ricordato soprattutto per ciò che ha fatto fuori dai circuiti. Non solo la storia con Belen, ma anche la partecipazione a “Ballando con le stelle”. Insomma, a volte serve un vero e proprio taglio con il passato. Ma non sempre questo è possibile.

Dopo gli inizi da bambino, l’esordio è, come per quasi tutti, nella categoria 125. Il 2005 è l’anno di esordio. Ma l’escalation è inarrestabile, anche grazie agli ottimi risultati ottenuti in pista.

Nel 2010 passa in Moto 2, mentre l’approdo tra i “grandi”, in MotoGP, è del 2013. Complessivamente, Iannone ha fin qui corso 247 Gran Premi nelle tre categorie. 13 le vittorie, mentre i podi sono 35. Ha collezionato 10 pole position e 17 giri veloci. Alla fine della stagione, il suo miglior risultato è stato il terzo posto.

Per lui, però, anche una brutta vicenda di doping. La Federazione internazionale di motociclismo il 17 dicembre 2019 annuncia di aver momentaneamente sospeso l’atleta dalle corse perché risultato positivo ad un controllo antidoping.

In un campione delle sue urine vengono rilevate tracce di steroidi anabolizzanti, che sarebbero risalenti al Gran Premio motociclistico della Malesia del 3 novembre, proprio di quell’anno. Inizia quindi una lunga querelle: nel gennaio 2020 i risultati delle controanalisi confermano però la presenza della sostanza proibita. Alla fine dell’anno, il 10 dicembre, la squalifica per quattro anni comminata dal TAS di Losanna. E tutti i suoi risultati ottenuti dal 1º novembre 2019 vengono considerati non validi.

Andrea prova a dare un taglio

Insomma, grandi successi in pista. Grande popolarità fuori dai circuiti. Certamente la storia con la bellissima Belen Rodriguez ha contribuito ad aumentare la sua fama, anche tra chi non segue abitualmente lo sport e il motomondiale. Da qui, dunque, anche le presenze televisive, con la partecipazione a “Ballando con le stelle”. Ma anche, lo abbiamo detto, brutte vicende, da cui comunque Andrea Iannone è riuscito a rialzarsi.

Il pilota è molto attivo anche sui social, essendo ormai ben inserito nel mondo del jet set. Proprio in questi giorni, Iannone viene anche “taggato” su Instagram da Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, parrucchiere di grido, soprattutto tra i vip.

Possiede vari saloni di bellezza: in uno dei suoi centri, un taglio da donna può costare 40 euro a Milano, 35 a Roma, 23 ad Anzio e 28 a Napoli. Nel Salone delle Meraviglie a Milano, inoltre, fare shampoo, piega, colore e taglio viene a costare più di 100 euro.

E’ nato ad Anzio in provincia di Roma il 5 ottobre 1989. Ma lavora prevalentemente a Milano, dove si mette in posa con Andrea Iannone, che ha forbici in mano e sta per “dare un taglio”. Ma viene fermato da Federico. Ovviamente in laziale: “Andre’ lascia sta porti meglio le moto che tagliare i capelli!”