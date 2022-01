Delia Duran, non nasconde più la sua bisessualità | Esce il nome di Aida Yespica.. e non a caso

Nel corso di una confessione con Miriana Trevisan, Delia Duran avrebbe rivelato di aver avuto una relazione con donna: che sia Aida Yespica?

Delia Duran è ormai da diversi mesi uno dei nomi che con più frequenza viene citato nel mondo gossip. Il motivo? Il triangolo amoroso che si è venuto a creare nella casa del Grande Fratello Vip tra lei, suo marito Alex Belli e Soleil Sorge.

Ora l’attore è uscito dal reality, proprio per cercare di riconquistare la moglie dopo quanto accaduto tra lui l’altra concorrente del GF, nulla di fatto però visto che la Duran ha poi a sua volta deciso di entrare nel programma e fare un percorso personale all’interno dello show.

Non manca però puntata in cui il triangolo non venga, tra discussioni, frecciatine e svariate accuse di tradimenti, tirato fuori. Tanto che, la scorsa settimana, il conduttore Alfonso Signorini è stato costretto a mandare via dallo studio Alex Belli.

Dopo l’ennesimo faccia a faccia, la storia sembra essersi conclusa con la definitiva rottura tra l’attore e Delia Duran. Nelle settimane precedenti, però, si sarebbe addirittura vociferato che la coppia abbia in più circostanze avuto rapporti anche con terze persone, con la stessa modella e attrice che avrebbe rivelato di apprezzare anche le donne; non nascondendo il suo orientamento bisessuale.

Delia Duran e la rivelazione sul rapporto con Aida Yespica

Durante una confidenza privata con l’altra concorrente del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan, Delia Duran ha rivelato qual è il suo ideale di donne e a voce bassissima avrebbe fatto il nome di Aida Yespica; anche lei venezuelana come la “gieffina”.

La produzione del programma ha immediatamente staccato le immagini, non facendo però in tempo a censurare il nome della Yespica e scatenando il gossip sul web. “Io ho avuto un’esperienza… Una tipo ‘curva’ come Aida Yespica”, ha rivelato l’ormai ex di Alex Belli prima che la confessione venisse tagliata dalla regia.

Successivamente Miriana Trevisan ha incalzato la Duran, proponendole il nome proprio di Soleil, la donna della discordia tra lei e il marito, come ipotetico tipo da cui essere attratta: “Non è la mia tipologia di donna, il mio tipo deve essere molto femmina”.

Tornando alla possibile storia tra Delia Duran e Aida Yespica, quest’ultima in passato, in una intervista a Rivelo, aveva svelato di aver avuto una relazione con una donna: “In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male”. Che si tratti proprio dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip?