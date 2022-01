Elisabetta Gregoraci, “da quella volta non ci sono più riuscita” | “Mi sono messa troppa paura”

Elisabetta, pubblicando alcune foto molto belle, coglie l’occasione per raccontarci qualcosa del proprio passato, della propria vita privata

Una veste particolare. Così com’ è assolutamente insolita la posa. Siamo abituati a vedere la bellissima Elisabetta Gregoraci diversamente. O nell’ambito di un set fotografico, dove ci mostra il suo splendido fisico.

Oppure in qualche location da sogno. Magari con la propria famiglia: dall’ex marito Flavio Briatore al figlio, Nathan Falco. Questa volta il contesto è diverso. Ma c’è un motivo molto importante: Elisabetta lo ha fatto per vincere una sua paura del passato.

Elisabetta Gregoraci è infatti sulla cresta dell’onda da tempo. Ma non dimentica mai il passato, né le proprie origini. Lei, nativa di Soverato, in Calabria. La 41enne showgirl ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche e recentemente l’abbiamo rivista sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

La caduta da bambina

Come detto, Elisabetta, nonostante il successo e la vita di lusso, non ha mai dimenticato le sue origini calabresi. E, spesso, ricorda anche fatti familiari, come la scomparsa della mamma Melina, ormai oltre un decennio fa. Lo fa spesso sui social network, Instagram, in particolare, dove è molto attiva. Un modo per mettersi figurativamente a nudo e per entrare ancor più a contatto con i propri tanti fan.

Anche in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo, Elisabetta, pubblicando alcune foto molto belle, coglie l’occasione per raccontarci qualcosa del proprio passato, della propria vita privata. La vediamo prima vicina a un bel cavallo di colore marrone con una chiazza sul muso. Poi in sella al destriero.

No, non si tratta di un particolare set fotografico per qualche rivista. Ma di una prova con se stessa. E’ proprio Elisabetta a spiegarlo, nel testo che accompagna le bellissime foto: “Da piccolina andavo a cavallo…mi piaceva tantissimo, era una mia passione. Poi un giorno una brutta caduta e, da quel momento, ho sempre avuto un po’ dì paura a rimontare a cavallo. Spero un giorno di riuscire a superare questo mio limite..🤎🌾🐎anzi ne sono sicura.. buona giornata a tutti voi”.