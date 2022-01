Maria De Filippi, quella rilelazione di troppo scappata ad Alfonso Signorini | Dettaglio piccante

Maria De Filippi è certamente una delle conduttrici più amate, che ama parlare pochissimo della sua vita privata. Ma c’è un aspetto relativo al suo rapporto con Maurizio Costanzo che lascerà stupito il suo pubblico.

Definire Maria De Filippi una vera regina della Tv non è certamente azzardato, Da “C’è posta per te”, che trionfa ogni sabato sera, ad “Amici”, ma senza dimenticare “Uomini e donne” e “Temptation Island” (di questo ne è la produttrice) non c’è praticamente un suo programma che non abbia successo. E a dimostrarlo non sono solo gli ascolti, ma anche il riscontro da parte degli utenti sui social, elemento ormai fondamentale per giudicare una trasmissione.

Tutti sono a conoscenza di chi sia il suo compagno di vita, ma nonostante questo sono pochissime le occasioni cui la conduttrice parla del marito, anche lui una colonna del piccolo schermo: Maurizio Costanzo. Nei momenti in cui lo ha fatto è apparsa evidente la vena ironica di “Queen Mary”, che lo ha preso in giro, ad esempio, per i momenti in cui lui ha cercato di non farsi accorgere da lei mentre mangiava nonostante fosse a dieta.

Maria De Filippi e il rapporto con Maurizio Costanzo: c’è un particolare che in pochi conoscono

Maria e Costanzo hanno ormai superato le nozze d’argento, ma sono uniti come il primo giorno, pronti a sostenersi a vicenda sia nel lavoro sia nella vita privata. Ma ci sarebbe un aspetto della loro quotidianità di cui pochi sono a conoscenza ma che, a detta di molti, contribuisce a rendere ancora più solida la coppia di artisti.

A svelarlo era stato un collega che li conosce bene, Alfonso Signorini, direttore di “Chi” e attualmente al timone del “Grande Fratello Vip”. “Se esistono matrimoni bianchi vip? Certo sono sempre esistiti, già nell’antichità c’erano. Andando invece ai giorni nostri ci sono la De Filippi e Costanzo. Adesso la sparo grossa. Sono 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, ma nella stessa casa. Non è una casa grandissima, quindi le camere dove dormono sono abbastanza vicine” – ha dichiarato il giornalista a Piero Chiambretti, ospite di ‘CR4 – La Repubblica delle donne’.

LEGGI ANCHE >>> Maria De Filippi, sapete quanto guadagna? Altro che Maurizio Costanzo

La conduttrice non ha però alcun dubbio nell’indicare quali siano gli aspetti che ama del marito: “Mi arrabbio spesso con lui, ma sempre per le stesse cose – aveva detto in un’intervista a ‘DiPiù’ -. Perché mangia troppo, non vuole seguire la dieta, perché gli dico di camminare per la sua salute e lui cammina di meno per farmi dispetto. Di lui amo il fatto che c’è e c’è sempre stato ogni volta che ho avuto bisogno, il fatto che su di lui io posso contare”.