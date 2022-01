Riconoscete questo ragazzo? Oltre ad essere bello è molto famoso | Il sorriso è rimasto lo stesso

Cinema, reality, ma anche una grande passione per sport. Provate a indovinare chi è questo giovane sulla neve

Molto amato dalle donne. Basta spulciare il suo profilo Instagram e vedere le sue foto, per notare che ha sempre avuto una grande cura del proprio corpo. Anche questo, all’età di 52 anni, lo porta a essere, ancora oggi, apprezzatissimo grazie al suo invidiabile fisico.

Avete capito chi è questo bel giovane dallo sguardo vispo e dal sorriso già accattivante con una fascia in testa?

La sua attività si è sviluppata tra cinema, sport e motori. Canadese, recita con piccole parti in alcuni film come “Fantozzi – Il Ritorno”. Ma non solo, anche in soap opera di grande successo in Italia, come “Un posto al sole” e “Incantesimo”. Ma nella sua carriera anche una partecipazione al cult statunitense, “Beautiful”.

Nel 2003 è stato il vincitore della prima edizione del reality L’isola dei famosi con l’87% di preferenze. Un plebiscito. Nel 2018 vince la terza edizione del Grande Fratello VIP con il 56% delle preferenze. Diventa così l’unico concorrente italiano ad aver effettuato la storica “doppietta” con Isola dei Famosi – Grande Fratello.

Dopo questo particolare, non potete non aver capito, suvvia! Stiamo parlando infatti di Walter Nudo.

La passione per lo sport di Walter Nudo

La sua vita, però, non è fatta solo di cinema e reality. Walter Nudo è molto credente e ha un passato di grande sportivo. Con un pallino per i motori. Nel 2009 partecipa come pilota automobilistico al Campionato Italiano Turismo Endurance cat. 3.0 D. su BMW. Dopo aver vinto il campionato a quattro gare dalla fine della stagione passa al Campionato Superstars.

Cintura nera di karate, specialità nella quale ha vinto anche diversi titoli giovanili. Nel 1996 debutta nel pugilato, facendo il suo primo incontro nella categoria dilettanti come peso massimo. Tuttavia, deciderà di non entrare nel mondo professionistico. Ha anche partecipato alla Maratona di New York e alla Maratona di Milano.

Lo vediamo così, bello e fisicato. Ma lo stesso Walter Nudo ha raccontato di aver passato un periodo davvero buio nella sua vita, a causa di due ictus ed un’operazione al cuore nel 2018. Da quel dramma, la sua vita è cambiata.

In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram (dove è attivissimo e seguitissimo), Walter Nudo ha pubblicato una foto di oltre 30 anni fa. In questo scatto, tipicamente anni ’90, Walter Nudo è sulla neve, indossa una felpa e una fascia colorata che gli tiene su i capelli, già ribelli.

“Avevo compiuto 20 anni , con un caro amico avevamo deciso di andare a sciare a Cervinia. Io mi gasavo di essere un esperto dello sci (avevo messo gli sci solo un paio di volte) e il mio amico Gian che non aveva mai sciato …ci credeva 🤷🏻‍♂️🙏 Ma dato che la VERITÀ viene sempre fuori, ..la vita in quella occasione inizio’ a darmi una grande lezione!” scrive nella didascalia alla foto che fa, ovviamente, il pieno di like e interazioni.