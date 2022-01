Stefania Orlando, sapete chi è il marito? Una dedica speciale per il suo compleanno

Stefania Orlando è un volto familiare per i telespettatori italiani, sia per le trasmissioni che l’hanno vista protagonista nel passato, che per la sua vita sentimentale.

Dai Fatti Vostri, alle televendite, al Grande Fratello Vip, la bionda Stefania Orlando ha trovato, negli anni, come essere una presenza quotidiana nelle case degli Italiani.

La nascita della showgirl

Nata a Roma nel 1966, figlia di un importante magistrato e giurista, Stefania debutta, come la gran parte delle ragazze “di veduta” come si diceva una volta, in qualità di valletta, in una trasmissione condotta da Claudio Lippi. Fa il “salto di qualità” come valletta, insieme ad una sua futura collega/rivale, Adriana Volpe partecipando a Scommettiamo che, condotto da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi.

Come conduttrice, la sua grande occasione si è presentata con il rotocalco quotidiano di RaiDue, I Fatti Vostri.

Ma la televisione non è abbastanza per lei che sogna anche di sfondare nel mondo della musica come cantante. Il suo primo album, Su e giù riscuote un certo successo, successo che le consente di girare le piazze d’Italia con la sua band dal nome ricco di fantasia: gli Orlando Furiosi. La bionda Orlando non è esente, come molti altri colleghi, dalla partecipazione a qualche reality, uno per tutti, il Grande Fratello Vip.

Per qualche anno ha anche avuto un blog: l’Orlando curiosa…

Di recente è entrata a fare parte del cast di Tale e Quale Show, talent in onda su Rai1 condotto da Carlo Conti.

… i cavalier, l’arme e gli amori della Orlando

Stefania è stata sposata con Andrea Roncato, la metà di Gigi e Andrea, per due anni. Dopo la fine del matrimonio, per un certo periodo, come raccontato dalla stessa Stefania a Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da me, i due sono rimasti amici e in ottimi rapporti. Ad un certo punto, però, ha capito che l’ex marito preferiva non avere più rapporti con lei e da allora i due sono diventati estranei.

Roncato ha prontamente ribattuto dalla D’Urso che il loro matrimonio è finito per un tradimento di lei. Stefania ha ammesso l’accaduto, aggiungendo però che i loro rapporti, all’epoca, erano da “fratello e sorella”.

Conclusa la parentesi Roncato, la Orlando pare avere trovato la felicità con il suo nuovo e giovane marito, Gianmaria Lorenzi. Gianmaria è un affermato musicista che ha collaborato in passato con Anna Oxa e i Gemelli Diversi. I due sono insieme da più di dieci anni e si dichiarano innamoratissimi.

Questo loro sentimento è dimostrato anche dalla dedica su Instagram che Stefania ha postato per il compleanno del marito che recita: “Ogni giorno passato insieme è meraviglioso, auguri amore mio”.

