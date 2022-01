Wanda Nara: “Ho affrontato diverse difficoltà..” | “Ho sofferto di maschilismo, ero indifesa…”

Wanda Nara ha raccontato un retroscena della sua carriera lavorativa legato al maschilismo subito negli anni.

Gli ultimi mesi del 2021, sono stati particolarmente intensi per Wanda Nara. Lo showgirl, nonché procuratrice sportiva, è finita nel turbine del gossip per l’ipotetico tradimento del marito Mauro Icardi. La storia tra il calciatore e la modella China Suarez ha fatto il giro del mondo, con la coppia che è stata a un passo dal divorzio.

Storie Instagram, fughe in aereo sulla rotta Parigi-Milan, frecciate velate e meno. È stato un periodo complicato per Wanda Nara, ma alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi e l’amore tra lei e l’ex capitano dell’Inter ha trionfato.

Ora i due appaiono sui social più innamorati che mai, tra vacanze al mare e i romantici scorci parigini. E i due, per suggellare definitivamente la pace fatta, starebbero pensando di avere un altro bambino. Il terzo con Icardi, il sesto in totale con i tre avuti con Maxi Lopez dalla bionda argentina.

Nei giorni scorsi si è addirittura vociferato che la coppia sudamericana starebbe riflettendo su una maternità surrogata, dato che Wanda ha subito cinque tagli cesarei e il suo fisico sopporterebbe con difficoltà un’altra gravidanza. Ma su questo argomento, si è ancora nel campo delle dicerie; anche se i due starebbero seriamente pensando di avere un altro figlio.

Wanda Nara e il maschilismo subito nel campo del lavoro

Wanda Nara è, però, anche una donna di successo nel campo del lavoro. Non solo il suo ruolo di manager e procuratrice sportiva, ma l’argentina è anche un’imprenditrice essendo la fondatrice della Wanda Cosmetics; azienda di trucchi e cosmetici.

Recentemente, la moglie di Icardi ha aperto anche un negozio con i suoi prodotti in un centro commerciale in Argentina ottenendo un incredibile successo in patria che ha reso la donna orgogliosa di quanto fatto.

Ma nel mondo del lavoro, Wanda Nara ha avuto anche diverse difficoltà; la maggior parte da riportare al maschilismo nei suoi confronti.

A raccontare questi momenti complicati, è stata la stessa argentina in una intervista a Gente.com: “All’inizio ho sofferto molto di maschilismo. Soprattutto da quando ho negoziato i miei contratti, non sono andata con un rappresentante. Ho sempre organizzato e combattuto per conto mio. Non avevo nessuno a difendermi, ero sola”.

“Per me conta la parola. Ho sempre preteso che mantenessero le promesse che mi venivano fatte. Dico quello che penso e anche se alcune persone sono infastidite dalle mie posizioni, mantengo i miei ideali”. Ha poi concluso Wanda Nara.