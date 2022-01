Casa Ferragni, c’è da rimboccarsi le maniche | Il via al nuovo lavoro

Le sorelle Ferragni, protagoniste indiscusse sui social, sono sempre molte impegnate tra foto, video, story.. ma per una di loro è arrivato il momento di occuparsi di altro.

La famiglia Ferragni è pronta ad allargarsi, ma questa volta l’artefice di tutto non è Chiara, la più famosa delle tre, influencer che vanta più di venti milioni di follower. Una delle sue sorelle minori, Francesca, ha infatti annunciato da poco di essere in attesa di un bambino dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe ovviamente essere più felice.

A differenza della moglie di Fedez, però, i due hanno un profilo social, ma non amano condividere con chi li segue ogni momento della loro quotidianità, cosa che fanno invece i Ferragnez. Francesca, infatti, lavora come dentista a Cremona nello studio del padre, mentre Riccardo è responsabile organizzativo in una società elettrica, oltre suonare in due band rock. Guà da ora, però, l’attenzione su tutto quello che li riguarda, come è facile immaginare, è già altissima.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti preparano il nido per il loro bambino

Francesca, come da tradizione familiare, ha condiviso con i suoi follower il momento in cui ha scelto la casa in cui vivrà con la sua famiglia. La Ferragni e Riccardo hanno così pubblicato uno scatto social in cui sono ritratti insieme al loro cane all’ingresso della loro abitazione con un messaggio eloquente: “Ufficialmente nella nostra nuova casa e ora non restano che i lavori. Augurateci buona fortuna”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)



Non ci sono informazioni precise su dove si trovi il “nido”, ma sulla base della localizzazione che compare sui social sembra che si tratti a Milano e dintorni. Un modo per essere anche più vicini a Chiara e Fedez. Pochi invece i dettagli emersi sugli interni, probabilmente perché lo stato in cui si trovano non è quello definitivo. Il trasferimento della coppia, infatti, da come si deduce avverrà esclusivamente quando sarà terminata la ristrutturazione in modo tale da renderla il più possibile competibile con i loro gusti ed esigenze.

Anche i Ferragnez sono vicini a trasferirsi in una location differente rispetto a quella in cui ora vivono con i loro Leone e Vittoria. La blogger per ora non ha voluto svelare molti dettagli, si è limitata a dire che la loro nuova casa “è un sogno” e che sarà pronta per fine 2022-inizio 2023.