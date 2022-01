Casa Ferragni, Chiara si dovrà fare da parte perché la vera diva è un’altra

L’attenzione su tutto quello che fa Chiara Ferragni è sempre fortissima, e non potrebbe che essere altrimenti per una vera regina dei social come lei. In casa, però, c’è chi sta spodestando il suo “trono”.

Più di venti milioni di follower e una popolarità a livello mondiale non si ottengono certo a caso, ma sono spesso frutto di un vero e proprio “lavoro”, anche se molti tendono a sottovalutarlo. In casi come questo, infatti, si finisce per attirare l’attenzione di brand importanti, oltre che essere invitati agli eventi e generare curiosità su ogni aspetto della propria quotidianità. Questo è quello che accade a una star dei social come Chiara Ferragni, non a caso l’influencer più seguita in Italia, che ama condividere con i suoi fan non solo la sua attività professionale, ma anche quello che accade in casa e non solo.

E’infatti la norma per lei pubblicare foto e video non solo in compagnia del marito Fedez, ma anche dei loro “gioielli”, i piccoli Leone e Vittoria, tra i più ricercati su Instagram. I video in cui sono protagonisti scatenano spesso momenti di ilarità e di commozione e finiscono per aumentare ulteriormente il seguito di mamma e papà sul web.

Vittoria Lucia Ferragni è già una star social: la figlia di Chiara entusiasma i fan

Per i “Ferragnez” è ormai diventata una tradizione celebrare con una torta il 23 di ogni mese, il giorno in cui la loro Vittoria festeggia il complimese. E ora che si avvicina per lei il momento di spegnere la sua prima candelina l’attesa non può che essere ancora più forte.

Al pari di mamma Chiara la bambina sta già diventando una star dei social, in grado di dettare lo stile con i suoi look alla moda. Del resto, i brand più importanti finiscono per averla come un punto di riferimento.

L’ultimo scatto pubblicato da Fedez lo dimostra. La piccola è davvero irresistibile con gli occhiali da sole che indossa. Una vera trend setter. Il tutto completato da un’espressione buffissima ma incantevole.