Miriam Leone: così sexy non l’avevamo mai vista | Parigi ai suoi piedi!

Vincitrice nel 2008 di Miss Italia. Oggi è un’attrice molto apprezzata. E guardate che look che ha sfoggiato a Parigi…

La sua carriera è in costante e rapida ascesa. Sta diventando, progressivamente, una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Miriam Leone è ormai una diva. E appare proprio così, con un sorriso e un look da diva, a Parigi. La capitale dell’eleganza per eccellenza. Ma la bella Miriam, così come ve la mostriamo oggi, non l’avete mai vista.

Oggi 36enne, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008. La corona da reginetta a Salsomaggiore le dà quindi una notorietà enorme. Che Miriam Leone, però, sa meritarsi giorno dopo giorno con il duro lavoro.

Siciliana doc, essendo nata a Catania e cresciuta ad Acireale, dopo la vittoria nel concorso di bellezza nazionale, dal giugno al settembre 2009 ha condotto, su Rai 1, Unomattina estate. E’ solo la prima di una lunga serie di trasmissioni televisive, in cui la vediamo accanto, tra gli altri, a diversi personaggi noti della tv, come Massimo Giletti e Tiberio Timperi. Nel 2016 è, inoltre, nel cast totalmente rinnovato della storica trasmissione di Italia 1 Le Iene, assieme a Geppi Cucciari e Fabio Volo.

Nel 2010 ha debuttato come attrice sia sul grande schermo con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, di Giovanni Veronesi. E anche la carriera di attrice, poi, è proseguita a gonfie vele. Tra i film più importanti, non possiamo non menzionare “I soliti idioti” (2011), “Fai bei sogni” (2016), “Il testimone invisibile” (2018). Proprio negli ultimi mesi, è Eva Kant nel “Diabolik” dei Manetti Bros, con Luca Marinelli.

Per quanto concerne le fiction e le serie, senza dubbio la sua interpretazione più nota è nella trilogia ideata da Stefano Accorsi “1992”, “1993” e “1994”, sulla fine della Prima Repubblica e la nascita della Seconda Repubblica.

Diva a Parigi

Insomma, l’avevamo detto. La carriera di Miriam Leone è lanciatissima. Tutto meritato. Sia grazie alla sua evidente bellezza, ma, soprattutto, per via di un talento dimostrato anno dopo anno. Miriam ha l’eleganza e il portamento proprio delle donne siciliane.

E recentemente l’abbiamo anche vista in una delle città simbolo dell’eleganza e della moda. Miriam Leone, infatti, ha partecipato a uno degli eventi della fashion week di Parigi.

Conquistando il pubblico francese e mondiale, con un look sensuale ed elegante. Una vera dark lady, che ha conquistato tutti gli osservatori e i fotografi.

Perché Miriam Leone così come è apparsa a Parigi, non l’avevamo mai vista. Capelli biondo platino e un basco in testa. E poi, un cappotto lungo alla caviglia, che, però, ha uno spacco molto sexy, che mostra l’intera gamba della bella attrice, avvolta in collant neri e ricamati. Davvero splendida.