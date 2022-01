Omicron 2: la sottovariante segnalata anche in Italia | Ecco i primi casi

La variante Omicron del Covid-19 ha una “sorella”, segnalata a partire dal mese di dicembre in diversi Paesi e ora presente anche in Italia. Si tratta della sottovariante Omicron 2.

A partire dal mese di novembre del 2021 la variante Omicron del Covid-19 si è fatta strada diffondendosi con rapidità nei diversi Paesi del mondo. Secondo gli scienziati, la variante avrebbe una “sorella” che è stata identificata con il nome Omicron 2.

La sottovariante presenta alcune mutazioni rispetto alla versione originaria e, in base ai primi studi effettuati, rischierebbe di essere più trasmissibile. Ecco le informazioni disponibili finora.

Cosa sappiamo sulla sottovariante

Poiché Omicron 1 è stato siglato come BA.1, la sottovariante Omicron 2 viene indicata con il codice BA.2. Al momento, i ricercatori stanno indagando sulla “sorella” della versione originaria di Omicron.

La sottovariante BA.2 fa parte dello stesso ceppo di Omicron e condivide 32 mutazioni con la variante BA.1 ma, al contempo, ha 28 mutazioni uniche. In totale, Omicron 2 presenta 70 mutazioni in più rispetto al ceppo originario di Covid-19 proveniente da Wuhan. Omicron 1, invece, ne ha 53.

Rispetto alla variante originaria, la BA.2 sembrerebbe più trasmissibile e più difficile da identificare tramite i test ordinari. Gli effetti della sottovariante, però, non risultano più gravi e non dovrebbero essere più resistenti ai vaccini.

Inoltre, secondo i ricercatori, Omicron 2 da sola non potrebbe causare altre ondate di Covid-19. Gli studiosi non escludono che la “sorella minore” di Omicron 1 possa sostituire la versione originaria nei prossimi mesi. Al momento è fondamentale monitorare la situazione.

La diffusione in Italia e nel resto del mondo

La sottovariante BA.2 è stata registrata in diversi Paesi nel mondo a partire da inizio dicembre. I primi dati condivisi su GISAID (database che permette di condividere le sequenze di virus influenzali e del Covid-19) provengono dal Sudafrica e dalle Filippine.

La versione BA.2 è stata registrata negli Stati Uniti, con almeno un centinaio di casi al 25 gennaio. Il 27 è stato segnalato il primo caso in Slovenia da parte di Tjaša Žohar Čretnik – direttrice dell’Istituto nazionale per la salute, l’ambiente e l’alimentazione (NLZOH).

Lo stesso giorno, in tre regioni della Spagna (Catalogna, Madrid e Baleari) sono stati segnalati almeno 5 casi. Carolina Darias – ministra della Sanità – ha affermato che la sottovariante sembrerebbe simile alla versione BA.1. Darias ha aggiunto che sono necessari ulteriori studi.

La diffusione ha coinvolto anche la Danimarca, dove la versione BA.2 sembra aver superato quella BA.1, e altri Paesi del Nord Europa e dell’Asia. Secondo il GISAID, la sottovariante sarebbe presente in almeno 40 Stati.

Omicron 2 è stata individuata anche in Italia: i primi casi sono stati registrati in Liguria. Come riportato dal Policlinico di San Marino, un caso è emerso dopo un sequenziamento routinario presso la struttura. Il secondo, invece, è stato rilevato dopo il sequenziamento di un campione proveniente dal monitoraggio nazionale. Su GISAID sono stati segnalati altri casi provenienti da Piemonte, Lombardia e Campania.