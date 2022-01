Papa Francesco sul mondo gay: “Non condannate i vostri figli..” | Le parrocchie aprono gli occhi

Il mondo LGBT subisce ancora troppe discriminazioni, sia in Italia che nel resto del mondo. Ed a riguardo è intervenuto ancora una volta Papa Francesco.

La possibilità di essere noi stessi non dovrebbe essere mai messa in discussione. Una libertà che varia e che si estende ovviamente anche al nostro orientamento sessuale.

Purtroppo però le cose non vanno esattamente cosi, proprio a causa di tanti, troppi pregiudizi e discriminazioni che anche in Italia non vogliono proprio fermarsi, soprattutto nei confronti del mondo LGBT.

In parte ed a riguardo si è voluto esprimere pure Papa Francesco, che ha voluto spezzare una lancia nei confronti di tutte le persone omosessuali che ogni giorno soffrono ed hanno una incredibile paura di dire ai propri genitori il loro orientamento sessuale.

Dichiarazioni che appaiono come un vero e proprio richiamo ad ogni papà e mamma che faticano, ancora oggi, ad accettare che il proprio figlio o la propria figlia non siano eterosessuali.

Papa Francesco, appello ai genitori ed il tema delicato che ha affrontato

Papa Francesco ha rivolto uno sguardo verso il mondo LGBT, che conferma una linea già da tempo tracciata dal Papa e che ha portato diverse parrocchie ad aprirsi a questo mondo.

Tuttavia, considerando che in più occasioni lo stesso pontefice aveva messo sullo stesso piano le malattie e le persone che hanno dei problemi, le associazioni del mondo gay (e non solo) non hanno apprezzato al 100% l’apertura della chiesa.

Tornando al discorso di Francesco, comunque, ha detto che pensa ai genitori che devono affrontare una situazione del genere – continua – chiedendogli di non condannare i propri figli.

Lo ha fatto in un’udienza generale, mentre successivamente proseguiva con le catechesi su San Giuseppe. La risposta, anche in questo caso, è arrivata.

Gabriele Piazzoni, segretario generale dell’Arcigay, ha spiegato che – pur ringraziando il Papa per una tale apertura – le persone LGBT non chiedono altro che diritti, uguaglianza e pari dignità.

Ma non è stata l’unica replica; Gaynet, ad esempio, ha spiegato che il pontefice dovrebbe essere più schietto sulla vicenda, esprimendosi nettamente sulla depenalizzazione dell’omosessualità nel mondo.

E’ chiara quindi la posizione del mondo LGBT. Che poi, non è niente di incredibilmente fuori luogo.

Parità di diritti, azzerare discriminazioni e pregiudizi. Non è forse ciò che vogliamo tutti fin dall’alba dei tempi (e pure prima)?

Non c’è molto da riflettere sulla vicenda in realtà; perché tutti abbiamo diritto ad essere noi stessi. Vivere con una dignità pari a quella di qualsiasi altro essere umano. La follia, in certi casi, è chiedere qualcosa di meno rispetto a ciò.