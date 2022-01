Regione Piemonte: punta tutto sul benessere scolastico | Un esempio da seguire!

Grazie ad un bando risalente allo scorso ottobre, la Regione Piemonte ha finanziato 46 progetti dedicati al benessere scolastico.

Lo scorso ottobre Elena Chiorino, assessore all’Istruzione, ha promosso un bando dedicato ad una serie di iniziative che puntano al benessere scolastico.

Grazie al bando, la Regione Piemonte ha finanziato ben 46 progetti che andranno ad ampliare l’offerta formativa, con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento degli studenti e rendere la loro esperienza scolastica più stimolante.

L’importanza bel benessere scolastico

“Il benessere scolastico, oltre ad essere un diritto, è anche una condizione prioritaria da garantire a tutti gli studenti” ha affermato Elena Chiorino. L’assessore all’Istruzione è consapevole di quanto sia necessario per gli alunni “tornare a vivere il più normalmente possibile la scuola”.

La pandemia di Covid-19 e le relative quarantene, infatti, hanno destabilizzato l’esperienza scolastica degli studenti. La scuola dovrebbe essere in grado di assicurare il coinvolgimento dei giovani e delle giovani, facendoli vivere in un ambiente stimolante per l’apprendimento e l’espressione di se stessi.

Con benessere scolastico si intende proprio questo: essere in grado di “stare bene a scuola”, in un contesto capace di far vivere agli studenti un’esperienza positiva. Il bando promosso da Chiorino è andato in tale direzione: sono state presentate delle iniziative con l’obiettivo di far sentire gli alunni più partecipi e valorizzati.

I progetti finanziati

La Regione Piemonte ha finanziato i 46 progetti con 207mila euro, con una spesa massima di 5mila euro a iniziativa. I progetti sono volti all’ampliamento dell’offerta scolastica con diverse attività.

Verranno divisi nelle provincie del Piemonte con le seguenti modalità: 20 nella città di Torino, 10 a Cuneo, 7 a Vercelli, 3 in Alessandria, 2 ad Asti e 1 nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

L’Assessorato all’Istruzione si è già occupato di fornire un esito alle istanze che sono state presentate, in modo da consentire alle scuole di procedere con le iniziative il prima possibile, anche durante l’anno scolastico in corso.

Tra le iniziative, ad opera delle scuole secondarie, ci saranno una serie di laboratori dedicati ad attività che possano permettere agli studenti di esprimere le loro doti e di arricchire le loro conoscenze e capacità.

Musica, teatro, mostre, booktherapy, forum letterari e dibattiti sono alcune delle attività previste. A queste, si aggiungerà la possibilità di collaborare con diverse associazioni e partecipare ad attività sportive (tra cui escursioni, rafting e tornei).

Ci saranno, inoltre, degli spazi pomeridiani dedicati alla socializzazione, basati sul condividere i propri vissuti e le possibili situazioni di disagio. Infine, l’istituto Cavour di Vercelli darà vita ad una radio degli studenti.