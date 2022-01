Se hai una moneta da un euro così sei ricco e non lo sai | Ecco come riconoscerla

Sembra un euro normale ma non lo è. Il raro errore di conio la rende preziosissima per i collezionisti. Se ne hai una così sei molto, ma molto più ricco di quello che pensi. Controlla e non lasciarla scappare.

Spesso desideriamo che un colpo di fortuna improvviso cambi la nostra vita. Ma a volte non serve trovare il petrolio in giardino, o il biglietto fortunato della lotteria, o azzeccare un improbabile investimento nel trading online.

Basta prendere una lente e controllare le monete che teniamo nel portafoglio. A volte qualcuna può presentare errori e difetti che, lungi dal diminuirne il valore, la rendono una rarità ricercatissima dai collezionisti. Un esempio è quello che presentiamo in questo articolo: vale la pena di prendere appunti e una buona lente.

Un errore di conio che vale un tesoro

Ne volete una prova? Guardate questo annuncio ebay. Presenta una moneta da un euro che a prima vista potrebbe sembrare normalissima. Una semplice moneta del 2002. Ma tanto normale non è.

Il suo errore di conio può sfuggire a uno sguardo distratto ma è evidentissimo solo a prestare un’attenzione leggermente maggiore.

I suoi problemi principali sono la firma del Governatore mancante e le stelle mancanti.

L’ esemplare di questo è in vendita proprio in questo momento su ebay, alla cifra di 49.000 euro. Sì, avete letto bene. Una quantità di denaro con cui comprare una berlina di lusso o un appartamento al mare.

Ecco come riconoscerla

Nel 2002, anno di introduzione dell’euro, un piccolo numero di monete coniate con errori evidentissimi sfuggì ai solitamente attentissimi controlli della Zecca di Stato italiana.

Pare incredibile che una moneta senza firma e con un numero sbagliato di stelle sia finita in circolazione, ma è andata proprio così. E sicuramente qualche responsabile della Zecca avrà passato bruttissimi momenti, una volta accertato l’imperdonabile incidente.

Un incidente la cui gravità si riflette direttamente nel valore di mercato che quelle monete hanno oggi.

Un piccolo contingente di “uomini vitruviani” che vaga di tasca in tasca, aspettando di fare la fortuna di chi è in grado di riconoscerli. E di trasformare un piccolo disco di metallo, al cui valore nominale non si acquista nemmeno un biglietto dell’autobus, in una grande ricchezza, che non avreste mai pensato di possedere.