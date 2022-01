Sinisa Mihajlovic, un attimo dopo averla conosciuta pensavo a quanto sarebbero stati belli i nostri figli

Sinisa Mihajlovic è un ex calciatore e allenatore. Dal 2005 è sposato con Arianna Rapaccioni ma il loro amore è sbocciato diversi anni prima.

Sinisa Mihajlovic è un ex calciatore con una grande carriera alle spalle. Nel ruolo di centrocampista e difensore ha militato per squadre del calibro di Inter, Lazio e Sampdoria. Nato nel 1969 e di origine serba, oggi Mihajlovic è un allenatore e padre di cinque figli insieme alla moglie Arianna Rapaccioni.

Non sono molte le informazioni disponibili riguardo la vita privata di Arianna Rapaccioni prima della sua storia con Mihajlovic ma sappiamo che ha avuto un passato da showgirl e che ha partecipato a diversi programmi televisivi.

Arianna Rapaccioni: l’esordio nel mondo dello spettacolo

Arianna Rapaccioni è riuscita a mantenere un alone di mistero intorno alla sua figura: nonostante abbia lavorato in televisione, ha sempre dato importanza alla sua privacy. Tant’è che anche il suo anno di nascita è sconosciuto.

Ciò che sappiamo è che l’ex showgirl è nata il 10 novembre a Roma, nella borgata del Trullo, ed è cresciuta in una famiglia modesta. All’età di 20 anni ha iniziato ad apparire nel piccolo schermo, lavorando come soubrette. Ha fatto parte del cast della trasmissione Luna Park negli anni Novanta. Successivamente, è stata coinvolta in diverse comparsate e trasmissioni tra le quali Quelli che il calcio.

La relazione tra Rapaccioni e Mihajlovic è iniziata nel 1995. I due si sono incontrati per la prima volta in seguito ad una partita dell’ex calciatore che ai tempi giocava per la Samp. Sinisa, dopo la partita all’Olimpico, ha visto Arianna in un ristorante del Gianicolo rimanendo subito colpito dalla suo fascino.

Il matrimonio

Dopo dieci anni sono arrivate le nozze con rito ortodosso. “Io pensavo che non mi sarei mai sposato” ha rivelato l’allenatore nel corso di un’intervista a Verissimo. “Invece appena l’ho vista è la prima cosa che ho pensato e a quanto sarebbero stati belli i nostri figli” ha concluso.

Mihajlovic, quindi, si è innamorato fin da subito della moglie. Dopo il loro primo incontro, aveva confidato ad un’amica di Arianna che l’avrebbe potuta sposare anche il giorno successivo se lei avesse voluto.

I due sono diventati genitori di cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. La famiglia vive in una splendida abitazione a Roma. Arianna e Sinisa, col passare degli anni, hanno sempre affrontato i momenti più difficili insieme.

In particolare, nel 2019, Sinisa ha svelato di soffrire di leucemia. L’allenatore ha affrontato le cure con il supporto della moglie: Arianna gli è stata accanto tutto il tempo. Mihajlovic, in un’intervista con Nadia Toffanin, ha raccontato “Ha dormito su una sedia ogni notte per stare vicina a me”. “Abbiamo voluto mostrarci positivi l’un per l’altro, a costo di far finta di niente” ha affermato Rapaccioni durante la stessa intervista.