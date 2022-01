Sonia Bruganelli: il tatuaggio che non ti aspetti | Tra il tenero ed il sexy.. non passa di certo inosservato

La moglie di Paolo Bonolis è molto attiva su Instagram, dove a volte è al centro delle critiche. Questa volta, però, ci ha davvero stupito

Su Instagram, spesso è bersaglio di molte critiche, per la sua ostentazione del lusso. Cosa che, soprattutto in questi mesi di pandemia da Covid-19, che ha fiaccato salute ed economia, ha dato fastidio a molti. Ma Sonia Bruganelli va avanti per la sua strada. La sua carriera è in ascesa e sa di avere molti fan e followers. La consorte di Paolo Bonolis non perde occasione per sfoggiare “pezzi unici”. Lo ha fatto anche in uno degli ultimi post sui social network.

Ex modella di fotoromanzi, oggi 47enne, Sonia Bruganelli è da qualche mese la nuova opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe. Sposati dal 2002, Paolo e Sonia si avviano ormai ai 20 anni di unione ed hanno tre bellissimi figli.

Lui è uno dei conduttori più noti e simpatici del mondo televisivo. Una carriera lunghissima iniziata con “Bim bum bam”, ma che ha avuto picchi di successo elevatissimi. Da “Tira e molla” a “Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan”. Quasi sempre in coppia con il maestro Luca Laurenti. Anche ora con “Avanti un altro”.

Il tatuaggio che non ti aspetti

Come detto, Sonia Bruganelli è abbastanza attiva sui social network. Instagram, in particolare. Lì ci mostra la sua bellezza. Ovviamente, spesso condivide gli aspetti della sua vita professionale in televisione. Ma, molto spesso, ostenta anche lussi e ricchezze. Cose che, a volte, l’hanno messa al centro di diverse critiche da parte degli utenti. Del resto, il web e i social sono così: prendere o lasciare.

Qualche mese fa, l’abbiamo vista a bordo di un Range Rover Evoque Cabrio, fuoristrada di tutto rispetto con un motore potentissimo. Insomma, alla biondissima Sonia piacciono le cose belle. E ama mostrarcele. Uno dei suoi ultimi post su Instagram, però, è inaspettato.

Sonia inquadra solo i suoi piedi, che indossano un paio di scarpe fantastiche dal tacco a spillo altissimo e sono per metà nere e per metà nude. Ma non è solo la calzatura a colpire la nostra attenzione e quella dei suoi tanti followers.

Ma notiamo un tatuaggio inaspettato e in un luogo inaspettato. Sul collo del piede sinistro, infatti, Sonia ha tatuata Minnie, la celebre fiamma di Topolino. Da sempre personaggio Walt Disney a metà tra la tenerezza e gli aspetti sexy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis è preoccupatissima: a volte ritornano

Ed evidentemente era proprio questo uno dei messaggi che Sonia ha voluto lanciare.