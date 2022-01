Grande Fratello Vip, ex concorrente si sbilancia con un pronostico sulla vincitrice | Duello tra donne!

Il 14 marzo si concluderà questa edizione extralarge del “Grande Fratello Vip”, che ha fatto discutere soprattutto per il famigerato triangolo Soleil Sorge-Alex Belli-Delia Duran. Ma chi vincerà il reality? Un ex concorrente non ha grandi dubbi.

Si avvicina la fine del “Grande Fratello Vip”, prevista per il 14 marzo, ma è ancora difficile azzardare il nome di un possibile vincitore visto che tra nuovi ingressi e televoti in cui si sceglie chi salvare sono ancora diversi i concorrenti presenti in Casa. Molto spesso, però, in questi casi a prevalere è un insospettabile, ovvero qualcuno che non ha fatto particolarmente parlare di sè ma che si è distinto per la lealtà nei confronti del compagni di avventura. E spesso non c’entra nemmeno se si possa vantare su un ampio seguito da parte del pubblico già prima di iniziare questa esperienza.

Non a caso, diversi “gieffini” scelti direttamente da Alfonso Signorini sono personaggi conosciuti soprattutto dai più giovani grazie alla notorietà che sono riusciti ad acquisire sui social o tramite programmi di successo quali “Uomini e donne”. Ma non manca chi, non più giovanissimo, ha deciso di mettersi in gioco e di dimostrare di poter convivere anche con persone di età diversa.

“Grande Fratello Vip” e il pronostico sul possibile vincitore: qualcuno azzarda due nomi

L’esperienza di Giacomo Urtis nella Casa si è conclusa da poco, ma questo gli permette di giudicare con un occhio particolare l’operato degli altri concorrenti. Il chirurgo estetico dei vip si è così lanciato un pronostico su chi potrebbe essere il vincitore di questa lunghissima edizione. A detta dell’ex concorrente a prevalere potrebbe essere una donna, ma nel ruolo della favorita vede soprattutto due “gieffine”.

Chi vincerà? Secondo me a questo punto o Soleil, visto che ha tenuto banco e ha fatto tanto audience, oppure l’idola dei ragazzini, Lulù Selassié. Poi naturalmente come in tutti i reality vince sempre quello che meno si vede quindi… non lo so, bisogna capire”.

LEGGI ANCHE >>> Carmen Russo, la rivelazione shock al Gf Vip: la showgirl ha dichiarato di avere commesso un reato molto gave

Solo tra poche settimane sapremo se lui avrà avuto ragione. Già il prossimo televoto potrebbe dire molto a riguardo visto che l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” è finita in nomination. Questa volta, però, si tratta di un televoto che potrebbe regalarle in anticipo l’approdo in finale.