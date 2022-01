Maria Teresa Ruta, sapete chi è il marito? Il viaggio in Etiopia che gli ha fatto voltare pagina

I due avrebbero anche voluto avere un figlio. Ma nonostante le cure e i viaggi all’estero, non sono riusciti a coronare il sogno

Conduttrice e giornalista. Una lunga carriera nell’ambito sportivo. Maria Teresa Ruta è stata la prima giornalista donna a intervistare il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, nel suo periodo in Italia, nelle file del Napoli. Questo impegno nel mondo sportivo la portò anche a conoscere e sposare il giornalista Amedeo Goria. Dal matrimonio sono nati due figli: Guenda (1988), e Gianamedeo (1992). La Ruta e Goria si sono poi separati nel 1999 e hanno divorziato nel 2004.

Maria Teresa Ruta ha iniziato come fotomodella negli anni ’70, prima di orientare la sua carriera verso il mondo della televisione e, in particolare, del giornalismo. Per esempio, per cinque anni è volto principale de “La Domenica Sportiva” e successivamente la vediamo anche ne “Il processo del lunedì”.

Dal gennaio 2006 è legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla, fratello del cantante neomelodico Carmelo Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015. Ma cosa sappiamo del compagno della bella Maria Teresa Ruta?

Il compagno di Maria Teresa Ruta

Carmelo Zappulla è un cantante e attore italiano appartenente al filone neomelodico napoletano. Una storia particolare quella di Carmelo, Agli inizi degli anni ’90 Zappulla fu incolpato di essere il mandante dell’omicidio dell’amante della madre. Rimase latitante per tre anni ma fu infine assolto il 22 luglio 1996. Ha poi raccontato la sua verità in un libro.

Il fratello Roberto, invece, si muove sempre nel mondo musicale, ma come produttore musicale. Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta si sono sposati nel 2015, nel corso di un viaggio in Etiopia. Da quanto ci risulta, la coppia è ancora oggi molto unita.

Sebbene, ovviamente, Maria Teresa Ruta sia molto legata ai figli avuti con Amedeo Goria, in particolare la figlia Guenda. Con lei, peraltro, ha anche condiviso l’esperienza del Grande Fratello VIP. Proprio nell’ambito del reality, abbiamo scoperto qualcosa in più su Roberto Zappulla, che è intervenuto nel corso della trasmissione.

Un caso abbastanza raro, visto che, a differenza del fratello, Roberto è molto riservato e non ama né il palcoscenico, né le telecamere. Ma per l’amore di Maria Teresa ha deciso di fare uno strappo alle “regole”.

I due avrebbero voluto avere anche un figlio e ci hanno provato in tutti i modi, anche attraverso l’inseminazione artificiale, con viaggi all’estero. Ma non ci sono riusciti. Non per questo, però, il loro amore è meno intenso e la loro unione meno bella e romantica.