Tomaso Trussardi, parole di fuoco contro Eros Ramazzotti.. altro che famiglia allargata!

E’ trascorso poco tempo dall’ufficializzazione della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, ma l’imprenditore ha approfittato della situazione per dire la sua sull’ex più celebre della showgirl: Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno formato una coppia che ha fatto a lungo sognare i rispettivi fan. Nel momento in cui i due hanno deciso di prendere strade diverse in tanti hanno sognato che quella potesse essere una scelta solo temporanea e di poterli rivedere presto insieme felici come un tempo. Questo, in realtà, non è mai accaduto, anche se è stato soprattutto il cantante quello che ha faticato in un primo momento a ricostruirsi una vita.

I due hanno poi formato una famiglia e avuto altri due figli a testa, lei con Tomaso Trussardi e lui con Marica Pellegrinelli. Ora che la situazione è drasticamente cambiata ed entrambi sono single c’è chi non esclude possa esserci un clamoroso ritorno di fiamma. Del resto, l’interprete di “Più bella cosa”, canzone dedicata proprio alla showgirl, si è detto disponibile a sostenerla in questo momento così difficile. Ma come la pensa l’imprenditore?

Tomaso Trussardi non gradisce le parole di Eros Ramazzotti: ecco il suo pensiero

L’idea che Michelle possa trovare in Eros un sostegno in questo periodo non sembra piacere particolarmente a Trussardi. L’erede della casa di moda, infatti, non ha parole particolarmente dolci nei confronti del cantante: “Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività – dice Tomaso al ‘Corriere della Sera’ -. Ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto“.

Dichiarazioni tutt’altro che accomodanti, insomma, che escludono che ora possa esserci una sorta di famiglia allargata comprendendo anche Aurora, la figlia che Ramazzotti ha avuto dalla conduttrice.

L’imprenditore ha rincarato la dose e ha aggiunto il suo pensiero sulle dichiarazioni che l’artista romano aveva fatto qualche tempo fa in Tv: “Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un’intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.

L’intervista al quotidiano milanese ha fatto inoltre venire alla luce un rapporto non del tutto idilliaco con la figlia maggiore della showgirl, di cui finora non si era mai parlato: “Ho sempre cercato di pormi come un amico. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo – ha concluso.