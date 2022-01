Veronica Gentili, sapete chi sono i suoi genitori? Più famosi di lei, il successo forse era un “destino”

Veronica Gentili è ormai conosciuta in tutta Italia grazie ai suoi seguitissimi programmi televisivi. Ma non è arrivato tutto casualmente.. forse era proprio “destino”

Veronica Gentili è fra le presentatrici più in voga del momento. E’ nota per essere assoluta protagonista di trasmissioni dedicate alla politica ed all’attualità in Italia. Non tutti però conoscono la sua carriera al 100%, proviamo quindi a conoscerla meglio.

Prima di diventare quella che tutti noi conosciamo oggi, si è diplomata al liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani e, in seguito, si diploma pure all’accademia nazionale d’arte drammatica intitolata a Silvio D’Amico nel 2006.

Vi sembrerà strano, ma inizialmente la conduzione di un programma televisivo di successo non era esattamente nei suoi progetti primari.

Debutta infatti come attrice, sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre con niente poco di meno che l’Otello di William Shakespeare.

Ha preso parte pure al film Come te nessuno mai nel 1999. In televisione e nel teatro ha collaborato per realizzare alcune sceneggiature.

Di lì in avanti continua a lavorare fra teatro e vari prodotti cinematografici come film, fiction e serie televisive.

Nel 2013, anche se lei (e nemmeno noi) non lo sa ancora, inizia la sua svolta lavorativa; entra a far parte del mondo del giornalismo, collaborando con Il fatto quotidiano; si iscrive all’albo dei giornalisti nel 2015.

Piano piano acquisisce notorietà passando in televisione prima come opinionista e poi come conduttrice. Il resto è storia, che si è ampiamente guadagnato e meritato. Anche se, sotto alcuni punti di vista, era “destino” che raggiungesse certi traguardi.

Veronica Gentili è figlia d’arte: cosa non sai dei suoi genitori

Veronica Gentili è un personaggio televisivo molto conosciuto in Italia, come abbiamo detto. Ma non tutti sanno quanto siano stati importanti i suoi genitori per la sua carriera e crescita personale.

Genitori che, di certo, non erano affatto persone qualsiasi. Parliamo di Renzo Gentili e Netta Vespigliani; entrambi hanno ottenuto notorietà grazie al loro enorme talento.

Sua madre era una pittrice, e purtroppo è scomparsa lo scorso marzo dopo aver lottato contro una lunga e terribile malattia.

Suo padre era un pittore, ma anche illustratore, scenografo e incisore che è venuto a mancare nel 2001.

Veronica ha scelto ben altra carriera da proseguire nella sua vita. Ma di certo aver avuto due persone così dedite alle proprie ambizioni e pronte a tutto pur di regalargli il futuro migliore possibile, ha fatto una differenza enorme.