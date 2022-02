Avete mai visto la fidanzata di Matteo Berrettini? E’ una campionessa e ha vinto quasi più di lui…

Matteo Berrettini, miglior tennista italiano nel ranking ATP, è fidanzato con Ajla Tomljanovic. Scopriamo chi è la fiamma dello sportivo azzurro.

Matteo Berrettini è lo sportivo italiano del momento. Il tennis italiano è ai suoi piedi, dopo l’exploit dell’ultimo anno e mezzo. Nel 2021 ha conquistato la finale di Wimbledon, poi persa contro Djokovic, e in questo inizio 2022 ha raggiunto la semifinale degli Australian Open.

Un inizio d’anno scoppiettante per il tennista azzurro, fermato in Australia solo da Rafa Nadal che ha poi alzato al cielo il trofeo dello Slam. Ma grazie al risultato ottenuto nella terra dei canguri, Berrettini ha raggiunto il suo best ranking raggiungendo il sesto posto nella classifica ATP.

Ora lo sportivo italiano punta a nuovi grandi traguardi per far gioire l’Italia e i suoi tifosi. Ma agli Australian Open, il tennista si è mostrato anche spesso insieme alla fidanzata Ajla Tomljanovic. Sono infatti state varie le immagini riprese dalle telecamere con i due che si scambiavano baci e abbracci prima e dopo le partite.

Ma chi è la fidanzata di Matteo Berrettini? La croata è una collega dell’azzurro e con la racchetta ha anche vinto più di lui con il trionfo al Roland Garros 2014 contro l’allora numero 3 al mondo Agnieszka Radwańska.

Matteo Berrettini, chi è la compagna Ajla Tomljanovic

Alja Tomljanovic è nata a Zagabria, in Croazia, il 7 maggio 1993, ed è quindi più grande di Berrettini nato tre anni dopo nel 1996. È una figlia d’arte, dato che il padre Ratko è stato campione d’Europa di Pallamano nel 1992 e nel 1993.

Ha cominciato a praticare lo sport del tennis dall’età di sei anni e in passato è stata legata a un altro giocatore del circuito ATP. Dal 2015 al 2017 è stata infatti fidanzata con Nick Kyrgios, ma la storia è finita a causa di un tradimento da parte dell’australiano.

L’amore tra Alja e Berrettini è cominciato nel 2019, durante lo Slam di Wimbledon che si svolge in terra britannica. “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”, ha dichiarato l’italiano in una intervista a Tennis United.

A causa dei lori impegni lavorativi, con i vari tornei di tennis che li portano a viaggiare sempre in giro per il mondo, la loro è stata per un po’ di tempo una relazione a distanza e non quotidiana. Ma con la pandemia da Covid-19 esplosa nel 2020, le cose sono cambiate.

Berrettini e Tomljanovic, “grazie” al lockdown, hanno vissuto insieme in Florida sperimentando per la prima volta l’esperienza della convivenza. “Se non ci siamo lasciati dopo questa quarantena non so quando…” ha rivelato, ironizzando, il tennista italiano.