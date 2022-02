Cristiano Ronaldo e la saggezza del grande campione: anche per lui… l’importante è la salute…

Il campione portoghese ha vinto ogni cosa nel calcio e per molti è un esempio. Recentemente è stato ospite a Dubai dove ha dispensato perle di saggezza…

E’ l’uomo dei record. Sportivi ed economici. Ogni sua azione, ogni sua presenza, ogni sua esternazione, diventa una notizia. E’ così quando si è uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. E, per di più, si è anche un divo. Una vera e propria icona di stile e di lusso sfrenato. Qualora non lo aveste capito, stiamo parlando, ovviamente, di Cristiano Ronaldo.

Recentemente, il fuoriclasse portoghese è diventato anche il calciatore con più reti nelle nazionali, arrivando a quota 111 reti e superando l’iraniano Ali Daei. E’ solo l’ultimo dei record che detiene l’ormai ex calciatore della Juventus.

Dopo alcuni anni a Torino, infatti, nel corso dell’ultima sessione di mercato, CR7 ha fatto ritorno al Manchester United, la squadra dove, circa 15 anni fa, aveva iniziato a far vedere le sue enormi qualità calcistiche. Poi gli anni al Real Madrid e il passaggio storico in Italia. Dove, ormai da tempo, Cristiano Ronaldo non si sentiva più a proprio agio.

Il trasferimento al Manchester United è stato la fine di una telenovela durata mesi, dato che già nella scorsa primavera, alcune foto avevano immortalato il “trasloco” di una parte della collezione di autovetture del campione portoghese da Torino. Erano serviti diversi camion.

CR7 è riconosciuto come uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Con la nazionale portoghese si è laureato vice-campione d’Europa nel 2004 e campione d’Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019. E proprio lui, probabilmente, sarà il principale ostacolo per l’Italia verso la qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

“L’importante è la salute”

Lui, intanto, da quelle parti ci è già andato in questo periodo. Forse per prendere un po’ di confidenza. Recentemente il grande campione è stato Al Wasl Plaza nell’ambito di Expo 2020 Dubai. Sorrisi, pose per i tanti fotografi. Autografi per i fan.

Una vera e propria celebrità. E poi ha reso alcune dichiarazioni pubbliche. Un po’ come Nino Manfredi che in “Tanto pe’ cantà” diceva che “basta ‘a salute”, anche CR7 ha dedicato molto spazio all’importanza della cura del proprio corpo.

Ronaldo, infatti, è tra gli ospiti della settimane che nella rassegna viene dedicata a salute benessere. E lui, lo sappiamo, ha una cura quasi maniacale del proprio corpo. “La salute è la cosa più importante e bisogna prendersi cura del proprio corpo, della propria mente, anche in modo spirituale. Presto avrò 37 anni e gioco ancora perché mi prendo cura del mio corpo, lo tratto bene” ha detto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Georgina Rodriguez come Cenerentola: Cristiano Ronaldo l’ha salvata dalla povertà

Il campione portoghese ha poi aggiunto che ai ragazzi “insegnare ai ragazzi a prendersi cura del proprio corpo, bere bene, dormire correttamente, allenarsi, ascoltare il proprio padre”. Beh, non è che siano dichiarazioni così sensazionali. Ma ve l’avevamo detto, quando c’è lui, ogni cosa diventa notizia…