La brutta stagione ti deprime? Ecco qualche consiglio per viverla al meglio

L’inverno, a parte per pochi coraggiosi, non è la stagione preferita degli italiani. Freddo e brutte giornate non aiutano. Ecco qualche consiglio per viverlo al meglio.

A meno che non si viva in Australia, nell’emisfero sud del nostro pianeta, i mesi tra novembre e gennaio (mettiamo dentro anche febbraio), sono un po’ duri da far passare. Poche le ore di luce e tanto il freddo! Il cattivo umore così è dietro l’angolo.

Ma si può correre facilmente ai ripari, senza per forza doversi trasferire in Australia o in Polinesia alla ricerca dell’onda perfetta.

Anche nelle nostre città, o poco lontano, è possibile trovare luoghi che ci regalino delle esperienze rilassanti in grado di farci ritrovare il buonumore nelle fredde e scure giornate invernali. Ecco alcuni esempi.

Remise en forme in Spa

Concedersi una giornata, o perché no, un fine settimana di completo relax abbinando qualche trattamento di benessere, può aiutare a scacciare il grigiore dell’inverno. Molti sono i pacchetti trattamento che offrono le Spa, anche in città. Compito di queste strutture è rimetterci in contatto con il nostro essere ritrovando l’armonia perduta, senza aggiungere altro stress. Una maggiore attenzione all’alimentazione ed un moderato esercizio fisico, a cui si aggiungono trattamenti di cura del corpo come massaggi, aromaterapia o trattamenti biotermici sono i punti di forza di queste strutture.

Yoga Experience

Per i più spirituali, coloro i quali sono alla ricerca dell’equilibrio mente-corpo può essere di grande aiuto una esperienza in un ritiro yoga. In queste location, in genere immerse nel verde, si viene guidati da insegnanti esperti a disintossicare il corpo e la mente attraverso precise pratiche di respirazione, purificazione e meditazione. Tutto abbinato ad un corretto regime alimentare.

L’Hammam

L’hammam, o bagno turco è un rituale che proviene dal Medio Oriente. Il nome deriva dall’arabo “hamma”, calore, scaldare. Il bagno di vapore aiuta il nostro corpo ad eliminare le tossine e regala alla pelle un aspetto più levigato, liberandola dalle cellule morte.

In buona sostanza, si tratta di attraversare diversi ambienti con differenti temperature e diversi gradi di illuminazione: una vera e propria esperienza multisensoriale.

Il primo step prevede l’ingresso nel Tepidarium, dove la temperatura si attesta intorno ai 36°. Il corpo viene pulito con il sapone nero di Aleppo. Fatto questo si passa al Calidarium, dove la temperatura sale fino a 45°. La copiosa sudorazione serve a rendere la pelle luminosa. In queste strutture non mancano mai te e tisane indispensabili per compensare la perdita di liquidi.

Si passa poi alla fase esfoliante eseguita con il guanto di kassa. Il rituale termina con l’immersione nel Frigidarium, con l’acqua a 28° che serve a richiudere i pori regalando al corpo un effetto tonificante.

Vi sentite già meglio?