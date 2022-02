Renato Zero e l’incredibile rivelazione: “sono vivo per miracolo…un frate mi ha salvato la vita…”

“Questa sensazione di essere con un piede dall’altra parte, me la sono ritrovata sempre addosso”. Ecco il racconto scioccante del popolare cantante.

Cantautore, oggi 71enne. Pseudonimo di Renato Fiacchini. Istrionico, provocatore e trascinatore. Tenero e intenso, ma anche energico. Recentemente ha raccontato qualcosa che avrebbe potuto cambiare il corso della storia. Addirittura, Renato Zero avrebbe potuto non esistere mai. Ecco la rivelazione-choc.

Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 44 album, di cui 31 in studio, 8 live e 5 raccolte ufficiali. Si calcola abbia scritto più di 500 canzoni, molte delle quali inedite. Una lunga carriera che gli ha permesso di avere milioni di fan. I cosiddetti “sorcini”. Insomma, Renato Zero è un mito, una vera e propria icona. Soprattutto nei primi anni della sua carriera si è caratterizzato per abbigliamenti e toni molto sui generis. Tra i suoi più grandi successi non possiamo non menzionare “Il Triangolo, “I migliori anni della nostra vita”, “Mi vendo”, “Come mi vorresti”.

Gusto eccessivo e sopra le righe, dicevamo. Il suo modo di parlare, di cantare, i suoi vestiti sempre molto sgargianti hanno alimentato speculazioni sulla sua omosessualità, mai confermata dall’artista, che si è sempre reso ambiguo agli occhi del pubblico. Renato, sempre molto misterioso, ha giocato molto su questa ambiguità. Ricordiamo la sua relazione con Enrica Bonaccorti.

La rivelazione-choc

Proprio per questa sua tendenza a non mostrare molto il suo privato, non si conosce troppo dei suoi affetti. Ma sappiamo che nel 2003 ha adottato un figlio, Roberto Anselmi Fiacchini, che lo ha reso nonno di due nipoti, alle quali nel 2020 ha dedicato, all’interno di Zerosettanta – Volumedue, il brano “La Mia Carezza”. Una bellissima storia, quella tra Renato Zero e il figlio adottivo, che ha perso i genitori quando era molto piccolo. Nel 1993, Roberto Anselmi Fiacchini ha iniziato a svolgere il lavoro di guardia del corpo del celebre cantante e da quel momento è subito nato un feeling forte con Renato.

Non è la vicenda più incredibile della vita di Renato. E’ stato lui stesso a raccontarlo, intervistato da Silvia Toffanin per “Verissimo”. Questo momento riguarda la sua infanzia: “Nasco con l‘RH negativo di mia madre, che ha comportato che io venissi al mondo con un’anemia emolitica abbastanza forte e quindi mi hanno trasfuso il sangue di un frate. Sono salvo grazie a un frate” ha detto.

“Questa sensazione di essere con un piede dall’altra parte, me la sono ritrovata sempre addosso. Questo fatto di aver morso la vita, di averla costretta ad accogliermi malgrado tutti, mi ha portato ad averne un grande rispetto”. Parole molto intense, quelle del cantautore. E un particolare che anche i “sorcini” più sfegatati, forse non conoscevano.