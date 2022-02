Entrambi puntano alla vittoria finale. E hanno assolutamente le carte in regola per farlo. Per questo lavorano sodo fin dal mattino

Da sempre, è il programma più seguito d’Italia. E non solo per una serata. Il Festival di Sanremo, ogni anno, “ferma” il Paese. Il Festival della canzone italiana, più comunemente Festival di Sanremo o anche semplicemente Sanremo, è un festival musicale che si tiene ogni anno in Italia, a Sanremo, a partire dal 1951. Vi hanno preso parte come concorrenti, ospiti o compositori, molti dei nomi più noti della musica italiana. È uno dei più importanti e longevi festival musicali al mondo.

L’anno scorso, in un periodo particolarmente difficile a causa della pandemia da Covid-19, ha rianimato il morale di molti. Nel 2022 ecco la 72esima edizione del Festival di Sanremo, che inizia l’1 febbraio e termina il 5 febbraio. In sella, sempre Amadeus. Che ormai sembra molto a suo agio. Anche con la capacità di stoppare qualche polemica.

E anche quest’anno il pubblico è assolutamente entusiasta di seguire le serate. Facendo il tifo, votando, commentando sui social. E, talvolta, magari, litigando sulla qualità di un brano o sull’abbigliamento scelto da uno degli artisti o uno dei conduttori.

Gianni Morandi ed Emma agguerriti

Tra i partecipanti, anche Gianni Morandi ed Emma. Artisti di primissimo livello che appartengono a generazioni così diverse. 77enne, Gianni Morandi ha esordito, facendosi conoscere dal grande pubblico, all’inizio degli anni ’60. È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ha condotto il Festival della canzone italiana per due edizioni: 2011 e 2012. Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, ma anche “Uno su mille”, “Bella signora”, “Banane e lamponi”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e, essendo tutti noi amanti dei motori, non possiamo non menzionare “Andavo a 100 all’ora”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Ugualmente apprezzata Emma, con la sua voce dolce ma, allo stesso tempo, potente. E’ uno dei tanti talenti usciti dalla fucina di Maria De Filippi. Diventa famosa tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group. Da quel momento, il successo è perenne e in continua ascesa. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Festival di Sanremo: quanto guadagna la Rai con gli sponsor? La cifra è impressionante

Entrambi, quindi, puntano alla vittoria finale. E hanno assolutamente le carte in regola per farlo. Per questo si stanno “allenando”. Come vi mostriamo con il video che vi proponiamo, i due iniziano a lavorare sodo già dalle prime ore del mattino. È appena cominciata la settimana del Festival e per le strade di Sanremo si incontrano Gianni Morandi ed Emma durante la corsetta. 40 anni di differenza ma lo stesso inossidabile spirito.