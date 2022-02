Accuse di stupro e violenza domestica, arresto per il calciatore Mason Greenwood

Mason Greenwood, calciatore del Manchester United, è stato arrestato dopo le accuse di violenza domestica da parte della compagna Harriet Robson.

Il calcio inglese è stato scosso dalla vicenda legata a Mason Greenwood e la compagna Harriet Robson. Nei giorni scorsi, la ragazza ha pubblicato su Instagram una serie di storie che la ritraevano con il volto, le gambe e altri parti del corpo tumefatte. L’accusa era rivolta al calciatore del Manchester United, colpevole di violenza domestica e stupro nei confronti della fidanzata.

Ma chi è Mason Greenwood?

Greenwood è uno dei talenti emergenti dei Red Devils. Nato in Inghilterra nel 2001 da genitori giamaicani, l’esterno offensivo è cresciuto facendo la trafila nel settore giovanile dei rossi di Manchester fino a esordire in prima squadra a 18 anni, diventandone poi elemento fisso.

Il calciatore fa parte anche della Nazionale inglese, ma adesso la sua carriera sarebbe a serio rischio dopo quanto avvenuto con la fidanzata Harriet Robson. Il ragazzo è stato sospeso dal Manchester United, prima di essere arrestato dalla polizia dopo le testimonianze pubblicate dalla compagna.

Tra le storie Instagram pubblicate dalla donna, è presente anche una registrazione audio in cui si può ascoltare un litigio tra lei e il giocatore inglese. In questa registrazione si sentono chiaramente le minacce e l’obbligo ad avere rapporti sessuali con lui.

L’arresto: accuse di stupro e violenze dalla fidanzata

Dopo la denuncia social da parte di Harriet Robson, all’esterno dell’abitazione di Greenwood, che è stato poi arrestato e ha passato la notte in cella, sono stati visti gli investigatori della polizia della Greater Manchester.

I due ragazzi si erano lasciati nel settembre 2020, dopo una notte brava del calciatore trascorsa col connazionale Foden insieme a due modelle islandesi. Nell’ultimo periodo, però, erano tornati a frequentarsi fino ai fatti di cronaca degli ultimi giorni.

Saputa la notizia, il Manchester United ha immediatamente sospeso l’attaccante inglese ribadendo con forza e convinzione che “la società non perdona la violenza di nessun tipo”. Nessun altro tipo di commento, poi, da parte del club in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Intanto un portavoce della polizia di Greater Manchester ha fatto sapere che le indagini sono in corso, dichiarando: “È stata avviata un’indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia per essere interrogato”. Viste le storie della fidanzata e la presenza delle forze dell’ordine all’estero della casa del calciatore, è praticamente certo che si tratti proprio di Greenwood.