Alberto Angela: quel “vizio” che da una persona così non ci si aspetta | Lui stesso lo dichiara

Alberto è il figlio d’arte del grande Piero Angela. Un divulgatore che non ha bisogno di presentazioni e che qualcuno avrebbe voluto Capo dello Stato.

Non sappiamo se sia più sconvolgente il racconto fatto, un po’ di tempo fa, da Alberto Angela sul suo rapimento in Niger. O questa rivelazione, fatta dal popolare divulgatore. Noi ve la raccontiamo, valutate voi…

Ricorderete, infatti, della drammatica esperienza fatta dal famoso conduttore televisivo in Africa. In Niger, in particolare. Alberto Angela si trovava in uno dei suoi tanti viaggi, alla scoperta di tesori sconosciuti e lontani. Lontanissimi. In Niger, in Africa. Lì il noto conduttore e la sua troupe sono stati rapiti e picchiati per diverse ore.

Un incubo durato circa 15 ore, da quando furono assaliti da uomini con il volto celato e armati di kalashnikov. Probabilmente, avevano scambiato Alberto Angela e la sua troupe per un gruppo di trafficanti di droga. Dopo ore di sevizie e dopo il furto di tutti gli oggetti di valore, Alberto Angela e la sua troupe sono stati liberati.

Nonostante ciò, Alberto Angela non ha perso la voglia di scoprire, studiare, raccontare. Intellettuale e figlio d’arte. Non ha bisogno di presentazioni, Piero Angela. Qualcuno lo avrebbe voluto anche presidente della Repubblica, con le votazioni ultimate da alcuni giorni. Il più famoso divulgatore scientifico della televisione italiana. Il suo programma, “Quark”, è stato visto, almeno una volta, da qualsiasi italiano. E ha avuto il merito di rendere fruibile la cultura a un pubblico molto più vasto rispetto a quello degli addetti ai lavori. Giornalista 93enne, un punto di riferimento della cultura italiana.

“Non posso farne a meno”

Il figlio Alberto, che è nato e cresciuto a Parigi, ha seguito le orme del padre. Specializzandosi in paleontologia, branca delle scienze naturali che studia gli esseri viventi vissuti nel passato geologico e i loro ambienti di vita sulla Terra. Anche lui si è dedicato, fin da giovane, alla divulgazione scientifica in televisione. Dal 1997 conduce infatti “Passaggio a Nord Ovest” e dal 2000 “Ulisse – il piacere della scoperta”.

Se, quindi, il racconto della disavventura in Niger ci ha segnato molto, suscita in noi molto interesse anche questa rivelazione di Alberto Angela. Siamo sempre molto attenti, infatti, a conoscere i gusti e le abitudini dei personaggi che maggiormente amiamo.

Ebbene, nel corso di un’intervista, Alberto Angela ha rivelato che c’è qualcosa di cui non riesce mai e poi mai a fare a meno. Soprattutto a colazione. Beh, d’altra parte stiamo parlando di una delle bevande più amate. Dagli italiani, soprattutto. Nonostante il suo spirito da cittadino del mondo, Alberto Angela non rinuncia mai a un caffè espresso a colazione. Anzi, due.

Eh sì, forse non è una rivelazione sconvolgente come il racconto sul Niger. “Prendo due espressi, uno di dietro l’altro”. Addirittura, nei suoi viaggi all’estero, Alberto Angela porta con sé sempre il caffè italiano. Un vero e proprio vizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bianca Berlinguer, domande indiscrete ad Alberto Angela VIDEO

Da lui ci saremmo aspettati qualcosa di più salutista. E, invece, il buon Alberto è un goloso: non a caso, uno dei suoi dolci preferiti è proprio il tiramisù. Ma attenzione, troppa caffeina fa male!