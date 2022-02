Chi non vorrebbe un domestico così? Fa perdere la testa anche con l’aspirapolvere

Sprizza testosterone da tutti i pori anche in versione casalinga. Uno dei suoi ultimi post sta facendo impazzire le fan sparse in tutto il mondo.

Anni 57. Ma con quel fisico, è ancora il sogno erotico di tante donne. Sia per la sua avvenenza, sia per la sua classe musicale. Anche nel fare le pulizie, non riesce a non essere sexy. Le fan sono andate in visibilio con uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Invece di avere tra le mani un microfono o una chitarra, ha una aspirapolvere. Ma chi non vorrebbe un domestico così?

Qualche indicazione? Figlio di padre ebreo statunitense e madre originaria delle Bahamas. Vi abbiamo già dato diversi indizi su questa grande celebrità nata a New York. Ma continuiamo con il nostro giochino e vediamo se riuscite a indovinare. Stiamo parlando di un cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore statunitense.

Sprizza testosterone da tutti i pori, ma è capace anche di grande intensità musicale, grazie al proprio talento. Oltre a cantare, infatti, suona anche chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar per ognuna delle sue canzoni. Tra i suoi riferimenti artistici e musicali, fuoriclasse del rock: da John Lennon a Jimi Hendrix, passando per Elton John e Prince.

Che domestico da urlo!

Non avete ancora capito? Proseguiamo allora col dirvi che detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock maschile, quattro consecutivi, con i brani: Fly Away (1999), American Woman (2000), Again (2001), Dig In (2002). Beh, se neanche adesso avete indovinato…

Siamo buoni e vi diamo l’ultimo indizio. Come dicevamo, nella sua carriera anche alcune prove recitative: lo ricordiamo, infatti, nei due capitoli di “Zoolander” e nei due di “Hunger games”. Infine, lo ricordiamo in “The butler – Un maggiordomo alla casa bianca”.

Basta, ve lo diciamo! Stiamo parlando, ovviamente, del grande Lenny Kravitz. Un sex symbol, in passato sposato con l’attrice Lisa Bonet, che si è recentemente separata, dopo anni di unione, dall’attore Jason Momoa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jason Momoa, mette un punto nella sua vita | “Ci siamo liberati a vicenda…”

Uno degli ultimi post pubblicati dal grande cantante, sta facendo impazzire il web. Lenny Kravitz, infatti, si mostra a piedi nudi e con una canotta che lascia intravedere il suo fisico statuario. E’ intento a svolgere le faccende di casa, con una aspirapolvere tra le mani. Ma con la sua lunga chioma che scende sul volto, il polistrumentista statunitense è un sex symbol anche tra forno, cucina e frigorifero.