Di Mara Venier sapete tutto, ma vale lo stesso per la sua dimora? Il suo luogo preferito è un “mistero”

Mara Venier è un personaggio molto conosciuto in Italia, soprattutto come conduttrice televisiva. Ma probabilmente non sai proprio tutto di lei.

Fra i personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana più conosciuti e mai tramontati spicca senza ombra di dubbio Mara Venier.

La sua prima relazione davvero rilevante è stata quella con Francesco Ferracini, attore morto nel 2016, con cui ha avuto sua figlia Elisabetta. I due si sono sposati in un matrimonio durato davvero troppo poco.

Ha avuto un altro figlio, Paolo, nato dalla relazione con Pier Paolo Capponi. Nel 1984 ha sposato Jerry Calà, anche se la storia è finita solo un anno dopo.

In seguito ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, una più breve con Armand Assante e dal 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Tornando alla sua carriera, la storica conduttrice del rotocalco domenicale, nata a Venezia il 20 ottobre 1950, ha alle spalle una storia davvero invidiabile.

Da anni è conosciuta come conduttrice di spicco, ma in realtà la sua vita professionale l’ha vista inizialmente protagonista in qualità di attrice.

Il suo debutto assoluto come presentatrice è avvenuto alla fine degli anni ottanta, anche se il successo maggiore per lei è arrivato il decennio successivo con la conduzione della trasmissione televisiva Domenica in che ha presentato per ben tredici stagioni.

In molti sapranno che è stata per anni definita La signora della domenica. Beh, tale nomignolo è dovuto proprio al programma di maggior successo che l’ha vista grande protagonista.

Mara Venier, cosa non sai di lei: la sua casa è incredibile

Mara Venier è appurato che vive a Roma. Già, ma dove? Sono molte le persone, anche fra i suoi fans, a non saperlo con certezza.

Anche se in realtà lei si è mostrata non poche volte sui propri profili social in cucina, in sala e pure su di un terrazzo.

La storica conduttrice veneta vive in uno splendido attico a Roma con tanto di vista mozzafiato sulla capitale.

Lo splendido terrazzo, oltre alla splendida panoramica che è in grado di offrire, è caratterizzato dal pavimento in coccio. Il punto che preferisce della sua abitazione, considerando che è un’ottima cuoca ed ama cucinare, è proprio la cucina.

La casa all’interno è molto particolare e ben arredata. Per la zona notte sono stati scelti colori neutri, mentre quella dedicata alle ore principali della giornata è caratterizzata da due divani e da tende molto luminose.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Mara Venier è stanca e lascia Domenica In: si apre la guerra di successione | Chi sono gli eredi

In linea generale, comunque, la dimora rispecchia pienamente lo stile e la semplicità di Mara, che poi è quello che ha convinto maggiormente gli italiani a seguirla in tutti questi anni.