Fedez e il terribile ed inatteso lutto che lo ha colpito: “Mi aveva cresciuto…”

A 32 anni è uno degli artisti più noti del panorama italiano. A volte al centro di polemiche per le sue esternazioni, per i suoi eccessi. Ma, certamente, quasi tutti, a prescindere dall’età e dai gusti musicali, conosciamo Fedez. Molto attivo sui social insieme alla moglie, l’influencer Chiara Ferragni, con cui forma una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo, conosciuti come i Ferragnez. Questa volta, per il rapper è però il momento del dolore.

Il suo esordio nel mondo della musica è del 2007. Si è fatto conoscere per la sua musica, ma anche per la sua attività sui social e televisiva. Nel maggio del 2014 è stata ufficializzata la sua partecipazione tra i giudici del talent show X Factor insieme a Morgan, Mika e Victoria Cabello. Il rapper ha ricoperto tale ruolo anche nelle successive quattro edizioni del programma.

Negli anni ha collaborato con vari artisti. La partnership più lunga e redditizia con l’ex degli Articolo 31, J-Ax, con cui, però, il sodalizio è finito da tempo. E’ di qualche mese fa il tormentone estivo “Mille”, realizzato insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti.

Nel 2016 ha ufficializzato la propria relazione con la celebre influencer Chiara Ferragni. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria. Sui social, Instagram soprattutto, i Ferragnez sono attivissimi e seguitissimi. E pubblicano spesso scene di vita reale, con i due bimbi.

Ora, però, per il noto rapper milanese, è il momento del dolore. Che, come quasi ogni aspetto della sua vita, ha voluto condividere con tutti, tramite una lettera aperta: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti” ha scritto.

Tutta colpa del Covid, se Fedez ha dovuto dire addio alla sua “guerriera”, come l’ha chiamata nella missiva. L’artista 32enne ha infatti scritto ui social una lettera d’addio a sua zia, morta a causa di complicanze legate al Covid: “Quando ci hanno detto della tua positività al covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia. Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all’ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità”.