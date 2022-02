Il virus sta colpendo ancora milioni di persone in tutto il mondo. Anche in Italia non accenna a fermarsi, e la cosa peggiore la stanno affrontando gli ospedali.

La situazione relativa al Coronavirus è tutt’altro che buona. Purtroppo, dopo ormai oltre due anni dall’inizio della pandemia, il bilancio nel mondo fa davvero impressione.

La variante Omicron non accenna minimamente a far cambiare rotta soprattutto alla situazione sanitaria dell’Italia.

In Sardegna lo sanno bene, come dimostra il lungo comunicato dei Progressisti firmato dal capogruppo Francesco Agus.

Il leader politico ha affermato che la giunta regionale e la maggioranza del centrodestra continuano a non capire ed a non affrontare la grave situazione in cui si trovano attualmente gli ospedali sardi.

E per ospedali sardi, Agus intende tutti gli ospedali che offrono assistenza a centinaia di migliaia di pazienti provenienti da tutta la Sardegna. Appare chiaro quindi il messaggio che vuole arrivare ai vertici politici dell’isola.

L’emergenza continua così a peggiorare con il passare del tempo, con gli ospedali che n sono lontani dall’essere Covid free. Il risultato è infatti un sovraccarico che porta a decisioni drastiche all’interno delle varie strutture sanitarie.

Covid, la situazione in Sardegna è grave: facciamo il quadro generale

La situazione in Sardegna è davvero grave. Questo perché c’è un affollamento degli ospedali causa Covid e, purtroppo, ne risentono pure altri pazienti.

Lo stesso Agus ha continuato il suo discorso affermando che si tratta di una situazione emergenziale mai vissuta prima.

In questo modo, è chiaro che cure ed assistenza non possono essere affatto efficaci. Ed in effetti, considerando l’attuale situazione, pare di essere tornati alla terribile primavera del 2020, quando proprio nell’isola in questione cominciò la pandemia.

Adesso però sono passati due anni ed il portavoce dei Progressisti afferma – attaccando la maggioranza sarda – che non solo non sono cambiate le cose, ma addirittura non pare esserci più qualcuno in grado di gestire una situazione totalmente fuori controllo.

E così, il politico ed i suoi colleghi sono pronti a scrivere al ministero della salute, per migliorare quella che appare proprio come una situazione delicatissima.

Senza un intervento adeguato ed immediato, le ripercussioni sulla vita di tantissimi pazienti rischiano effettivamente di essere gravissime.

Infine, Agus ci tiene a far notare che il suo partito ha chiesto due settimane fa la convocazione dei sopralluoghi della commissione sanità negli ospedali di Cagliari, anche se la maggioranza pare temporeggiare.

Forse, secondo lui, perché non appare ancora chiara a tutti la gravità della situazione, e per questo è necessario l’intervento del Ministero.