Irama: da Amici a Sanremo grazie a fascino e talento. Ma chi è la sua fidanzata?

La storia d’amore tra Irama e la sua attuale compagna è iniziata dopo la rottura tra il cantante e la sua ex fidanzata. Non immagineresti mai chi è. Era il 2018 quando Irama ha vinto la diciassettesima edizione di “Amici di Maria de Filippi”, da allora non ha smesso di intrattenere il pubblico con le sue canzoni, ma anche far parlare i gossip per la sua vita privata. I suoi fan infatti sono andati in visibilio quando il cantante si è fidanzato con una famosa influencer romana.

Irama positivo al Festival Sanremo 2021

Sono state 48 ore di tensione per il cantante italiano Irama poco prima del Festival di Sanremo 2022. La sua apparizione a Sanremo era stata posticipata in attesa del risultati di un test Covid per poi emergere che era positivo e sarebbe dovuto stare in quarantena.

Le prime ipotesi affermavano che l’artista sarebbe stato escluso dal Festival. Tuttavia la RAI ha deciso che Irama non sarebbe stato rimosso dal concorso e che sarebbero stati utilizzati i filmati delle sue prove.

La vita privata

Irama è attualmente fidanzato con la modella e ballerina Victoria Stella Doritou. La bellissima Stella, di origini greche e russe, è la compagna del il rapper già da qualche anno. I due però non mostrano molto la loro vita privata e cercano sempre di evitare i riflettori. Il loro profilo Instagram infatti non rivela molto di loro come coppia, ma sappiamo che la love story proceda a gonfie vele.

Di Victoria Stella Doritou sappiamo che è nata a Cipro, classe 1997. Victoria coltiva già da piccola la passione per la moda e la danza classica. ma capisce ben presto che questa non è la sua strada. Completa i suoi studi presso istituto statale di danza, il “Magyar Tancmuveszeti Egyetem” in Ungheria. La moda la porta a viaggiare per tutto il mondo tra le passerelle più famose indossando capi di grandi firme.

Chi è l’ex fidanzata di Irama

Una delle relazioni però più chiacchierata di Irama è quella di Giulia De Lellis. Anche se durata solo per qualche mese, le indiscrezioni sulla loro relazione hanno infuocato i giornali di gossip. La rottura della relazione con l’ex di Uomini e Donne è avvenuta nel 2018 dopo la partecipazione di lui al Festival di Sanremo.

La famosa influencer però non ha mai voluto dare spiegazioni in merito al motivo della loro rottura. “Io e Irama siamo due persone che si sono amate e poi lasciate”, è stata l’unica dichiarazione di De Lellis. La buona notizia è che Irama è ora al massimo della sua carriera e ha trovato l’amore.