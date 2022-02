La nuova fiamma di Diletta Leotta: Anche lui appassionato di sport, ma non è l’unica qualità

Ecco chi è il presunto nuovo fidanzato della conduttrice sportiva Diletta Leotta, è un modello famoso e con la sua bellezza ha già fatto impazzire il web.

Del nuovo amore di Diletta Leotta sappiamo che è un modello ed è un uomo splendido. Il suo nome è Giacomo Cavalli. Proprio per questa indiscrezione nelle ultime ore la cronaca rosa parla solo di lui dopo essere stato intercettato da dei paparazzi con lei. Dunque si torna a parlare della vita privata della brava conduttrice, giornalista ed anche attrice. Lo scorso dicembre infatti è apparsa in coppia con Alessandro Siani nel film di Natale Chi ha incastrato Babbo Natale?

La carriera da sportivo

Prima di intraprendere la carriera nella moda, Cavalli è stato uno sportivo professionista. L’atleta ha concorso in coppia con Ruggero Tita proprio qualche mese fa in occasione delle Olimpiadi di Tokyo gareggiando nella specialità della vela.

Giacomo Cavalli ha cercato anche di arrivare alle Olimpiadi di Rio 2016, il sogno di una vita. Il percorso, però, si è interrotto durante le qualificazioni. Nonostante ora la sua carriera da sportivo sia stata accantonata, Giacomo non ha smesso di praticare il suo sport preferito. Durante i Mondiali del 2019 è stato il migliore tra gli italiani in coppia con Jacopo Plazzi.

Della sua famiglia sappiamo che anche suo padre praticava il suo stesso sport, ed è probabilmente lui che ha trasmesso al figlio questa passione. In particolare papà Cavalli gareggiava con l’Asso 99, e ha anche partecipato alla Centomiglia, una famosa regata velica che si svolge ogni anno sul Lago di Garda. È indicata come la regata più lunga che si svolge in Europa e nel 2021 la gara ha raggiunto la 71esima edizione, diventando la gara velica più longeva in Italia.

Chi è Giacomo Cavalli

Il presunto amore della conduttrice sportiva è un modello, ha 28 anni ed è nato a Brescia. In seguito si è trasferito a Milano e ha concluso il suo percorsi di studi con una laurea in Economia e marketing alla Bocconi. Attualmente lavora per diversi brand di alta moda e nel frattempo continua a praticare i suoi due sport preferiti: la vela e il surf.