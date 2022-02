Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata | Canzoni e ospiti

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2022: gli ospiti e le canzoni in gara.

Il Festival di Sanremo 2022 è cominciato e meglio non poteva iniziare. Nella prima serata, infatti, la kermesse canora ha raggiunto uno share altissimo: ben il 54,7% e una media di spettatori pari a 10.911.000 persone davanti allo schermo.

Era da 17 anni, dall’edizione del 2005 condotta da Paolo Bonolis e Antonella Clerici, che la prima puntata del Festival non superava il 54% di share. Un risultato importantissimo per Amadeus, che mette ancora più attesa in vista dei successivi appuntamenti.

E dopo i dodici cantanti che si sono esibiti ieri sera, nella seconda uscita di Sanremo 2022 saranno gli altri 13 concorrenti rimasti in gara a salire sul palco dell’Ariston presentando le loro nuove canzoni.

A co-condurre la seconda serata del Festival insieme ad Amadeus, dopo Ornella Muti, ci sarà Lorena Cesarini; l’attrice resa celebra grazie alla serie tv Suburra. E mentre le due esibizioni dei Maneskin del primo appuntamento fa ancora il giro del mondo, c’è grande attesa per il secondo super-ospite: sul palco salirà infatti questa sera Laura Pausini.

Gli altri ospiti della serata saranno Checco Zalone, Arisa, Malika Ayane, Gaia Girace, Margherita Mazzucco ed Ermal Meta, presente in collegamento dalla nave con Fabio Rovazzi.

Assente, quindi, Fiorello che come annunciato da Amadeus in conferenza stampa non sarà più presente al Festival: “È imprevedibile. Vi ho già detto però che non tornerà, ma lui se vuole può tornare. La porta per lui è sempre aperta”.

Festival di Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2022 vedrà salire sul palco dell’Ariston l’attesissima Elisa, ma anche Emma, Iva Zanicchi, Fabrizio Moro e Ditonellapiaga con Donatella Rettore.

Tra i concorrenti più “freschi” in gara, invece, si esibiranno Aka7even e Sangiovanni, direttamente dall’ultima edizione di Amici, e Matteo Romano.

Ecco la scaletta completa in ordine di uscita:

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Emma – Ogni volta è così

Matteo Romano – Virale

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Ditonellapiega e Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Fabrizio Moro – Sei tu

Tananai – Sesso occasionale

Irama – Ovunque sarai

Aka7even – Perfetta così

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Sanremo 2022, la classifica della prima serata

A conquistare il primo posto della classifica della prima serata, con i voti dalla giuria della sala stampa, composta dalla carta stampata e tv, radio e web, Mahmood e Blanco con il brano Brividi. Al secondo posto La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao, terzo Dargen D’Amico con Dove si Balla.

A seguire Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Giusy Ferreri, Yuman, ultima provvisoriamente Ana Mena.