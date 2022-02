Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo in crisi? | Sarebbe successo tutto nella notte

Ci sarebbe di nuovo aria di crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il gossip è scoppiato nuovamente dopo alcuni indizi apparsi sui loro canali social.

Dopo la bomba esplosa sul finire del 2021, con il tradimento di Mauro Icardi con la modella China Suarez ai danni di Wanda Nara e il successivo ritorno di fiamma tra i due, il matrimonio tra l’attaccante e la moglie-agente sarebbe nuovamente in crisi.

A seguito della scappatella dell’ex capitano dell’Inter, la coppia argentina è stata un passo dal divorzio. Le firme stavano per essere apposte, prima della lettera d’amore che ha fatto tornare la bionda argentina sui suoi passi. Dopo la riappacificazione, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono mostrati sui social più innamorati che mai; sia a Parigi che in vacanza a Dubai insieme ai loro figli.

Il sereno sembrava definitivamente tornato sulla coppia più chiacchierata del mondo del pallone, tanto che i due avrebbero addirittura pensato di avere un altro bambino. Ma sarebbe nuovamente calato il buio sulla loro relazione, e ancora una volta gli indizi sono stati lanciati via social.

Qualche mese, scoperto il tradimento di Icardi, Wanda pubblicò su Instagram una serie di storie in cui andava contro l’amante del marito, lanciava frecciate all’attaccante del PSG e pubblicava foto di viaggio lontano da Parigi. E adesso il gossip è scoppiato nuovamente sul web.

Wanda Nara-Icardi, è di nuovo crisi: gli indizi sui social

Questa volta, la prima mossa è stata fatta da Mauro Icardi immediatamente catturata dai followers. L’attaccante ha infatti smesso di seguire su Instagram Wanda Nara, scatenando subito le voci su una possibile nuova crisi matrimoniale.

Ed è stato ancora il calciatore poi a rafforzare questa ipotesi con altre due azioni che non lascerebbero spazio a dubbi, nella notte tra domenica e lunedì. L’argentino ha disattivato il suo account, stessa cosa fatta anche al momento del tradimento con China Suarez, ma prima di farlo avrebbe anche cambiato la sua immagine di profilo; eliminando quella con la moglie e scegliendone una nuova, dove posa solo con le figlie Francesca e Isabella.

Ma la risposta di Wanda non si è fatta attendere. Sempre nella notte, la procuratrice a imprenditrice ha pubblicato una storia Instagram con un particolare ben in evidenza. Un selfie in cui si copre gli occhi che potrebbe significare tristezza, ma soprattutto senza l’anello l’anello nuziale al dito. Anche questo dettaglio non è passato inosservato ai followers e darebbe conferma della nuova crisi della coppia Nara-Icardi.