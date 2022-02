Ana Mena, fidanzata con un calciatore di Serie A | La cantante svela la verità

Ana Mena, concorrente del Festival di Sanremo 2022, è stata spesso accostata a un calciatore di Serie A. È lei stessa a svelare la verità sulla sua vita sentimentale.

Ana Mena è una delle concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con il brano “Duecentomila Ore”. La kermesse canora non è cominciata nel migliore dei modi per la cantante spagnola, essendosi piazzata all’ultimo posto nella classifica della prima puntata e ultima in quella generale. Il tutto dopo le votazioni della stampa.

Questa, però, non è la prima volta che l’artista partecipa al Festival. Nel 2020 ha infatti partecipato con Riki cantando “L’edera” di Nilla Pizzi come ospite nella serata dedicata alle cover e ai duetti.

In Italia, il successo di Ana Mena è arrivato nel 2019 quando ha collaborato con Fred De Palma nel singolo “Una volta ancora”. Il brano diventò un tormentone di quell’estate raggiungendo nei 12 mesi successivi oltre 100 milioni di ascolti su Spotify. E l’anno successivo conquisterà di nuovo le classifiche estive, questa volta in coppia con Rocco Hunt, con la canzone “A un passo dalla luna”.

La collaborazione col rapper italiano si consolida nel 2021 con il brano “Un bacio all’improvviso” che conquisterà ben tre dischi di platino in Italia. Il rapporto di lavoro e amicizia è solidissimo tra Ana Mena e Rocco Hunt, tanto che l’artista campano ha scritto per la spagnola la canzone che la ragazza ha portato in questa edizione di Sanremo.

Ana Mena fidanzata con Brahim Diaz: la verità della cantante

Ma con chi è fidanzata Ana Mena? Tempo, la cantante è stata paparazzata in compagna del calciatore del Milan Brahim Diaz ed è subito esploso il gossip sulla possibile relazione amorosa tra i due.

Al tempo, i due non hanno né confermato né smentito la liaison. Ma proprio nella settimana del Festival di Sanremo, è stata l’artista spagnola a svelare la verità sulla sua situazione sentimentale.

Nel corso del programma “Oggi è un altro giorno”, la conduttrice Serena Bortone ha provato a far uscire allo scoperto Ana Mena chiedendole: “Salutaci il tuo fidanzato, che gioca in Italia a Milano. Al Milan, giusto?”.

“No, no, io non ho il fidanzato. Sono single”. Ha immediatamente precisato la cantante smentendo la presunta relazione con Brahim Diaz, che ha poi aggiunto: “Sono fake news, io sono single”. La concorrente del Festival ha poi precisato di volere un ragazzo intelligente e allo stesso tempo simpatico.