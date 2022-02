Depressione in gravidanza: adesso si può prevedere | Ecco come

Per la condizione di gestazione, le donne non hanno la possibilità di iniziare terapie adeguate con l’assunzione di farmaci

La depressione in gravidanza è un problema che affligge sempre più donne nel mondo. Può verificarsi per cause legate a questioni psicofisiche, come la familiarità, a una storia psichiatrica pregressa o disturbi dell’umore, oppure una vulnerabilità ormonale. Ma anche a situazioni contingenti. Come una relazione difficile col partner, una gravidanza subita e non desiderata, episodi di vita stressanti e la mancanza di supporti o il basso livello socioeconomico. Ora abbiamo un modo per prevederla. Ecco come fare.

Un problema in grande crescita, dicevamo, che colpisce una gestante e una neomamma su 5. Apprendiamo di questa nuova avanzata in campo scientifico attraverso uno studio pubblicato sulla rivista Translational Medicine. Lo studio è stato condotto presso il Van Andel Institute e Pine Rest Christian Mental Health Services della Michigan State University.

Tutto sarà possibile attraverso un metodo obiettivo e facile da effettuare. Così, dunque, si potrà stabilire il rischio di depressione in gravidanza. E fornire uno strumento unico per identificare le donne che potrebbero soffrire di questi disturbi. I nove mesi di gestazione, infatti, sappiamo essere molto fragili, soprattutto sotto il profilo emotivo, per le donne.

Ecco come prevedere la depressione in gravidanza

Si tratta quindi di un importante primo passo in avanti in una metodologia clinica che, da tempo, interessa gli studi. Anche perché, curare una depressione in fase di gravidanza non è mai semplice. Dato che, per la condizione di gestazione, le donne non hanno la possibilità di iniziare terapie adeguate con l’assunzione di farmaci.

A darci una chiave di lettura, quindi, sarà un test del sangue, che potrà predire la depressione in gravidanza. Questo, infatti, scoprirà i segnali di infiammazione nel sangue. Lo studio americano, infatti, ha selezionato 15 molecole plasmatiche predittive del rischio di depressione in gravidanza e post-partum. Ha coinvolto 114 donne seguite per tutta la gravidanza e nel post-partum.

Le pazienti sono state sottoposte a più prelievi in un arco di tempo. Ed è stato possibile identificare 15 molecole infiammatorie altamente predittive del rischio di soffrire di disturbi depressivi in gravidanza e nel post-parto. La capacità di prevedere la depressione in gravidanza e prevedere la sua gravità sarà cruciale per proteggere la salute di mamme e neonati.

Ovviamente, come si fa nella scienza, adesso questi risultati andranno replicati su un campione più cospicuo di donne. Per saggiare l’effettiva validità delle tesi.