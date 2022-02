Gué Pequeno, papà a sorpresa: ha nascosto tutto fino all’ultimo | Semplice privacy o c’è dell’altro?

Gué Pequeno, ex Club Dogo, è appena diventato papà di una bambina avuta dalla compagna Yusmary Ruano: ecco chi sono le donne della vita del rapper.

Gué Pequeno, all’anagrafe Cosimo Fini, è uno dei rapper più famosi del panorama musicale italiano. Lo scorso dicembre ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo GVESVS, che si è posizionato al diciottesimo posto nella classifica dei 20 migliori dischi italiani pubblicata dalla rivista Rolling Stones.

L’artista milanese è nato nel 1980 e ha cominciato la sua carriera musicale nel 1997 con il nome di Guercio, pubblicando un primo demo con l’amico d’infanzia Dargen D’Amico. Poco dopo, i due si uniscono a Jake La Furia e fondano il tiro Le Sacre Scuole. Tra questi ultimi due, però, non c’è grande alchimia e alla fine il gruppo si scioglie.

Così Gué e Jake fondano i Club Dogo. Nel 2010 i due pubblicheranno anche un libro scritto a quattro mano, dal titolo La Legge del Cane. Nel 2005 il rapper milanese decide di intraprendere la carriera da solista, e il successo arriva nel 2011 quando pubblica Il ragazzo d’oro, album in cui collabora con collabora con vari artisti come Marracash, Entics e lo stesso Jake La Furia.

Nel 2001, Gué fonda anche la sua etichetta discografica, la Tanta Roba e con questa può vantare di aver prodotto il primo album di Fedez. Nel 2019 è anche in tv, nel ruolo di giudice nel programma The Voice Italy insieme ai colleghi Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan.

Gué Pequeno, chi sono la compagna e la figlia

Gué Pequeno è fidanzato con Yusmary Ruano, nata a Cuba nella città di Cienfuegos nel 1991. La loro storia dovrebbe essere iniziata nel 2018, come si può notare sul profilo Instagram della ragazza in cui compara l’annuncio di esser impegnata proprio da quell’anno.

La compagna del rapper milanese si muove tra il mondo della musica e quello della moda. Oltre al lavoro di modella, infatti, la ragazza ha fatto anche da vocalist proprio in uno dei singoli di Gué: ovvero Santeria, in collaborazione con Marracash.

Lo scorso ottobre i due hanno rivelato di aspettare un bambino e poco dopo è nata la loro prima, e per il momento unica, figlia: la piccola Celine. Il rapper ha raccontato di aver voluto tenere lontano dai riflettori la gravidanza, senza il clamore dei fan e del gossip.

Sui social non compaiono neanche foto di Gué con la figlia e il motivo lo ha spiegato lo stesso artista in una intervista al Corriere della Sera: “Non sono uno che mette la foto del neonato sui social. Non voglio che mi denunci quando avrà 18 anni. Devo ancora realizzare. È così piccola che non c’è un’interazione, ma so che mi arricchirà e mi cambierà nel tempo”.