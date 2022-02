Showgirl russa, diventa famosa in Italia con il debutto come letterina con Jerry Scotti. Tanta arte nella sua vita, sposa nel 2013 un inviato famoso delle Iene.

In tanti la ricordano come “Letterina” nella celebre trasmissione Mediaset “Passaparola”, condotta da Jerry Scotti. Ma Ludmila Radchenko è molto altro. Cosa sappiamo della bella showgirl russa? Abbiamo raccolto diverse informazioni. Leggeteci e scoprirete tante curiosità!

Modella, attrice e artista di nazionalità russa. Ha iniziato la sua carriera in madrepatria: eletta Miss Fascino durante il concorso di bellezza Miss Russia. Inizia ad apparire nelle televisioni di Mosca e a San Pietroburgo, ma, essendo arrivata in Italia giovanissima, ha sviluppato gran parte del proprio percorso artistico e professionale nel nostro Paese.

Una carriera sia nella televisione, ma anche nel cinema. Con l’immancabile parentesi nei reality, in particolare “La talpa”. Ma, soprattutto negli ultimi anni, ha ripreso a dedicarsi con maggiore assiduità alla pittura, sua grande passione. Ha esposto diverse delle sue opere e nel 2010 Feltrinelli ha pubblicato il suo primo catalogo “Power pop”. Da un viaggio di studio a New York nascono infatti una serie di collezioni che saranno poi esposte in gallerie, eventi e mostre d’arte, in uno stile che si rifà alla pop art di Andy Warhol.

Liudmila Radchenko, oggi 43enne, ha recitato in diverse serie televisive di grande successo, soprattutto negli scorsi anni. Da “R.I.S. – Delitti imperfetti”, passando “L’ispettore Coliandro” e “Un posto al sole d’estate”.

Matteo e Liudmila: innamoratissimi

Il 19 luglio 2013 si è sposata con Matteo Viviani, inviato de “Le Iene”, con cui ha una relazione dal 2008. La coppia ha due figli, Eva nata nel 2012, e Nikita nato il 25 maggio 2017. I due sono molto uniti e molto attivi sui social. In particolare su Instagram.

Oggi 47enne, Matteo Viviani è uno degli inviati storici de “Le Iene”: i servizi da lui curati ruotano spesso attorno al mondo giovanile, smascherando truffe e bufale provenienti dal mondo di internet. Nel 2015 ha pubblicato il romanzo “La crisalide nel fango”.

Famiglia, televisione e letteratura, comunque, non sono le sue uniche passioni. La celebre “Iena”, infatti, è un grande appassionato di motori. Spesso, infatti, Viviani si è mostrato sui social con moto, motorini e autovetture. E spesso e volentieri anche insieme alla moglie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Intervista esclusiva a Matteo Viviani delle Iene: “Per ‘Droga in Parlamento’ sono stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di galera”

Questo perché la coppia è molto unita e vive il matrimonio con grande affinità e complicità. Ed è bello che ce lo mostri sui social: Matteo Viviani e Liudmila Radchenko sono il migliore spot che si possa fare all’amore vero e sincero.