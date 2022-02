Michele Merlo, i fan chiedono un suo ricordo a Sanremo: Amadeus cosa decide?

Il Festival di Sanremo è definito anche il Festival della Canzone Italana ed è per questo che in tanti si augurano che Amadeus possa approfittare dell’occasione per ricordare Michele Merlo, scomparso pochi mesi fa.

La scomparsa di Michele Merlo, ex concorrente di “Amici”, avvenuta in estate a causa di una leucemia fulminante, ha lasciato nello sconforto non solo i suoi amici e familiari, ma anche i tantissimi fan che avevano imparato a conoscerlo nel corso della sua esperienza nel talent show.

Già in quel periodo (era il 2017) lui aveva dimostrato grande sensibilità, apparsa evidente in tutti i suoi brani, a partire da “Aquiloni”, certamente quello più noto. Anche la determinazione non gli è però mai mancata, non a caso dopo non essere riuscito a emergere a “X Factor” aveva deciso di riprovarci con il programma condotto da Maria De Filippi.

E i risultati non sono tardati ad arrivare. Lui, infatti, è arrivato fino in semifinale, grazie anche al sostegno di Emma Marrone, che lo ha sostenuto fino alla fine dopo aver preso il posto di Morgan in veste di coach. Ed è per questo che la cantante pugliese era stata tra le prime a ricordarlo nel momento in cui era venuta a conoscenza della tragedia.

Michele Merlo e il suo possibile ricordo a Sanremo: l’iniziativa

La cantante salentina aveva dedicato a Michele il concerto che aveva tenuto poche ore prima della sua morte ed era apparsa visibilmente commossa. Davvero dolcissime le sue parole: “Ciao Michele, ieri sera ho cantato forte per te… Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi“.

L’auspicio di molti è che in una delle serate che mancano da qui alla fine del Festival possa esserci un piccolo ricordo di Michele. Tra le prime a esserne felice ci sarebbe proprio Emma, che quest’anno è tornata in gara.

Almeno per ora, però, non è stato fatto nessun accenno a riguardo, nonostante nella prima serata, quella in cui Ornella Muti ha affiancato Amadeus, si sia fatto accenno ad alcuni artisti recentemente scomparsi (tra questi Franco Battiato).

I fan di Michele avevano lanciato un appello sui social già pochi giorni fa: “Con il cuore in mano, chiediamo di aiutarci a portare avanti il suo singolo inedito, Farfalle, e di dedicare un piccolo spazio, anche di pochi secondi, al ricordo di Michele per far sì che non solo non venga dimenticato, ma che la sua musica possa abbracciare finalmente il palco di Sanremo realizzando uno dei suoi sogni più grandi”.