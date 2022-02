Novak Djokovic ha fatto scuola | Anche il rapper Kanye West non entrerà in Australia

Ricchissimo, sempre circondato da belle donne. Ma anche preda di una personalità particolare. Per il rapper, ora, nuovi problemi sono alle porte.

Musicista, cantautore, rapper. E, ancor prima, produttore discografico. Kanye West è una vera e propria celebrità nel mondo della musica e dello spettacolo. Ma adesso potrebbe subire un danno enorme sotto il profilo economico. Secondo quanto trapela, infatti, non potrà svolgere concerti in una grande nazione, dove, di solito, ha riscosso grande successo. Ecco perché.

Ha prodotto lavori di successo per artisti del calibro di Alicia Keys, Ludacris e Janet Jackson. Il suo primo album è ormai del lontano 2004. Già dagli albori della sua carriera da rapper, comunque Kanye West ha ottenuto riconoscimenti enormi. Sotto il profilo delle critica musicale, ma anche, evidentemente, per quanto concerne gli incassi. I suoi primi cinque album da solista hanno raggiunto tutti il disco di platino negli Stati Uniti. Nove album consecutivi su dieci hanno raggiunto il primo posto della classifica degli album statunitense. Con una vendita complessiva di 140 milioni di singoli e 20 milioni di album a livello mondiale.

Insomma, un sorta di Re Mida: tutto quello che tocca, diventa oro. Per Kanye West, infatti, grandi soddisfazioni che arrivano anche dal mondo della moda. E’ il creatore insieme ad Adidas della fortunata linea di scarpe Yeezy. Non può che essere invidiato, Kanye West. Nella sua vita, infatti, ha avuto anche donne bellissime: dall’attrice Amber Rose alla frequentazione attuale con Julia Fox, nota per la sua interpretazione in “Diamanti grezzi”.

In mezzo, ovviamente, la sua storia più importante e tormentata: quella con la modella e celebrità televisiva Kim Kardashian. Una relazione chiusa, non senza polemiche, a causa di problemi inconciliabili tra i due.

Il blocco dell’Australia

Sì perché Kanye West di problemi nella sua vita ne ha avuti. Guai fisici che lo hanno portato a scegliere la liposuzione. Ricoveri per problemi psichiatrici. Dipendenza da oppioidi. Istinti suicidi. E chi più ne ha, più ne metta. Ma adesso arriva un’altra mazzata.

Il noto rapper, infatti, potrebbe fare la fine di Novak Djokovic in Australia. Non è chiaro se il rapper sia vaccinato o meno. Ma la sua personalità e le sue dichiarazioni pubbliche lasciano immaginare che Kanye West sia un altro famoso no-vax. Proprio lo scorso anno, infatti, durante un’intervista a Forbes, aveva affermato che la vaccinazione è come una “marchiatura per le bestie”.

Da qui, dunque, l’avvertimento del premier australiano Scott Morrison, che ha detto che le regole varranno per tutti. Posizione, quella del primo ministro, che arriva dopo la decisione di Kanye West di programmare un tour proprio in Australia, paese molto rigido sulla questione Covid.

Ma quelle date, qualora Kanye West fosse davvero un no-vax, potrebbero essere tutte annullate.