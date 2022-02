Orietta Berti, avete mai visto il marito Osvaldo? Quel dettaglio che gli ha salvato il matrimonio

Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini formano una coppia solidissima, unita ormai da più di mezzo secolo. La complicità che li lega è quella di sempre, ma non tutti sono a conoscenza di un dettaglio inedito su quanto accaduto il giorno delle loro nozze.

Orietta Berti sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza professionale, che la sta portando a essere apprezzata anche dai più giovani grazie alle collaborazioni con Achille Lauro e Fedez con cui ha interpretato “Mille”, diventata una vera e propria hit estiva. E recentemente l’artista ha fatto il bis con la sinergia stretta con Hell Raton, uno dei giudici di “X Factor”. A condividere con lei i frutti di questo successo c’è ovviamente il suo Osvaldo Paterlini, diventato suo marito il 15 marzo 1967.

Nonostante siano passati così tanti anni, i due sono uniti come due ragazzini, nonostante l’uomo non riesca a essere sempre al suo fianco come un tempo a causa di alcuni problemi di salute. E non è un caso che “Quando ti sei innamorato“, la canzone con cui lei si è presentata in gara a Sanremo un anno fa parli un po’ anche del loro amore: “Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi” – aveva detto la cantante.

Orietta Berti e il matrimonio con Osvaldo Paterlini: cosa è successo il giorno delle nozze

Forse non tutti sono a conoscenza di come sia avvenuto il primo incontro tra Orietta e Osvaldo, che ha dato inizio a un grande amore, a conferma di come il destino abbia giocato a loro favore. Tutto, infatti, è nato quasi per caso: “Lo invitai a casa mia per prendere un caffè – ha raccontato la cantante a ‘Vanity Fair’ -. Ma lui mi rispose: ‘Non mi piace il caffè, non lo bevo'”. Lei, però, aveva già la risposta pronta: “Il mio è al cioccolato“, sciogliendo un cioccolatino nella bevanda calda.

E visto come sono poi andate le cose tra loro ci aveva poi visto giusto. Ad arricchire la loro famiglia sono arrivati poi due figli Omar e Otis, oltre alla nipotina Olivia.

Nonostante i due fossero innamoratissimi, però, le loro nozze hanno rischiato di saltare. La Berti era rimasta infatti bloccata nella neve, che era decisamente abbondante quel giorno. Questo le ha causato non poche difficoltà nell’arrivare in Chiesa. Lei si è poi regolarmente presentata, ma con un ritardo di ben 30 minuti. Ora non è così inusuale per una sposa arrivare tardi rispetto all’orario previsto, mentre più di mezzo secolo fa le abitudini erano decisamente diverse.

LEGGI ANCHE >>> Orietta Berti, drammatica scoperta della malattia ereditata dalla madre – Incredibile il suo gesto

Non solo. Se lei solo fosse arrivata pochi minuti dopo, Osvaldo se ne sarebbe andato. Fortunatamente questo non è avvenuto, a conferma ancora una volta di come fosse scritto che i due dovessero unirsi e stare insieme per tutta la vita.