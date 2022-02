Rocco Hunt: qual è l’origine del suo nome d’arte?

Rocco Hunt è lo pseudonimo di Rocco Pagliarulo, giovane rapper vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte”. L’artista è conosciuto in tutto il Paese ma non tutti sanno quale sia il significato del suo nome d’arte.

Rocco Hunt ha conquistato il pubblico nel 2014, dopo aver vinto il Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” con il singolo “Nu juorno buono”.

L’artista si è buttato nella scena hip hop all’età di 11 anni, iniziando a partecipare a diverse gare di freestyle e jam. Il suo nome d’arte è legato al suo passato: ecco quali sono le sue origini.

Rocco Hunt: gli esordi e la svolta con Sanremo

Il vero nome del rapper Rocco Hunt è Rocco Pagliarulo. Nato nel 1994, l’artista è cresciuto a Salerno, dove ha iniziato ad avvicinarsi alla cultura hip hop. Agli inizi, Rocco si faceva chiamare Hunt Mc: con questo pseudonimo ha pubblicato il suo primo EP nel 2012, intitolato “A’ music è speranz”.

In seguito, il giovane ha cambiato il suo nome d’arte in Rocco Hunt e l’anno successivo ha pubblicato il mixtape “Spiraglio di periferia” sotto l’etichetta Honiro Label. Nonostante fosse agli esordi, ha collaborato con artisti del calibro di Clementino e Ntò.

Il rapper è riuscito ad affermarsi fin da subito nella scena underground, in particolare con il brano “O’ mar ‘e o’ sol” insieme a Clementino. Nel 2013, ha firmato un contratto con Sony Music e ha pubblicato l’album “Poeta Urbano”.

Nel 2014 è arrivato l’anno di svolta: Rocco Hunt ha conquistato la 64esima edizione del Festival di Sanremo. Il successo del singolo “Nu juorno buono” ha anticipato l’uscita del suo secondo album in studio “‘A verità”, nel quale ha collaborato con diversi rapper (Clementino, Noyz Narcos, Ensi, Gemitaiz, Madman e Nitro) e cantautori (Eros Ramazzotti, Enzo Avitabile e Federico Zampaglione).

Poco dopo il lockdown provocato dalla pandemia di Covid nel 2020, l’artista ha pubblicato “A un passo dalla luna” insieme ad Ana Mena, diventato una hit estiva. I due hanno collaborato insieme anche lo scorso anno, con l’uscita di “Un bacio all’improvviso”. Sempre nel 2021, il rapper ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo “Rivoluzione”.

Il nome d’arte del rapper

Come già detto, l’artista ha mosso i primi passi nel mondo della musica rap sotto lo pseudonimo di Hunt Mc. In seguito, ha optato per Rocco Hunt, aggiungendo il suo vero nome.

Qual è l’origine del suo pseudonimo? Prima di iniziare a rappare, Rocco Hunt si è avvicinato ad un altro ramo della cultura hip hop, ovvero i graffiti. “Hunt” era la “tag” utilizzata dal giovane per firmare le sue opere.