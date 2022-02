Sanremo: Emma Marrone una passerella da vera diva. Tutto “made in Italy”

Emma Marrone è una delle favorite in corsa per la vittoria del Festival di Sanremo di quest’anno. Scopriamo insieme il suo outfit per la grande occasione.

Undici anni. Tanto è passato dall’irruzione di Emma Marrone sulla scena musicale italiana e non solo. La cantante ha raggiunto fin da subito un successo enorme. E meritato. Oggi è una delle favorite in corsa per la vittoria del Festival di Sanremo. E per celebrare il suo successo si è presentata sul red carpet dell’Ariston con un look da diva. Per di più firmato da un grande brand mondiale.

Oggi 37enne, è considerata fin dagli esordi una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Emma Marrone sul palco è capace di essere dolce e sensuale. Ma anche grintosa, con la sua potenza vocale. Una grinta che manifesta sia sul palco, che nella vita. E anche il look scelto per mostrarsi per la prima volta prima di salire sul palco, è veramente d’eccezione.

E’ uno dei tanti talenti usciti dalla fucina di Maria De Filippi. Diventa famosa tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Da quel momento, il successo è perenne e in continua ascesa. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione.

Il look sul red carpet dell’Ariston

Ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Per questo, oggi, è tra le favorite dell’edizione del 2022 del Festival di Sanremo, 72esima edizione dell’attesissimo festival della canzone italiana. Emma si è presentata sul red carpet di Sanremo facendo vedere, per una volta, non solo la sua bravura canora, ma anche la sua bellezza e il suo stile.

La cantante salentina si è presentata con un cappotto doppiopetto con dettagli oro, camicia ton-sur-ton e sotto pantaloni a zampa d’elefante. Sceglie un unico colore, il color panna, Emma Marrone. Che esalta la sua carnagione e la sua tonalità di capelli. Poco trucco, che ne esalta i tratti molto particolari e interessanti. Ma non può mancare un rossetto rosso fuoco, che aumenta, come è noto, la sensualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’annuncio di Emma Marrone: “Stanno per succedere cose bellissime” FOTO

Elegante e fine, Emma Marrone si è mostrata sorridente e carica per l’edizione 2022 del festival. Un abito griffato da un grande brand della moda italiana. Anche se, dopo le vicissitudini familiari e societarie, sappiamo che di italiano ha ben poco. Ma per il red carpet dell’Ariston, Emma Marrone ha scelto Gucci. E ha scelto bene.