Sfera Ebbasta: ecco quanto costa l’outfit del rapper | Cifre da capogiro

Sfera Ebbasta è diventato uno dei rapper più conosciuti ed apprezzati in Italia. Sempre alla ricerca di uno stile ricercato e sfarzoso, l’artista è solito indossare outfit estremamente costosi.

Per Sfera Ebbasta, come per molti altri rapper e cantanti che hanno raggiunto la notorietà, lo stile è una questione importante. Sul suo profilo di Instagram, è possibile notare i suoi outfit, esclusivamente firmati, e la sua passione per gli accessori come collane e orologi.

Nel 2019, il rapper è apparso in un video dello youtuber Vladislav Kirillov, solito a condividere filmati nei quali chiede a personaggi celebri “Quanto costa il tuo outfit?”. Ecco qual è stata la risposta di Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta: l’ascesa del rapper di Cinisello Balsamo

Sfera Ebbasta, nome d’arte di Gionata Boschetti, è stato l’artista che ha venduto il maggior numero di dischi in Italia nel decennio 2010-2019. Classe 1992, il rapper ha mosso i suoi primi passi nella scena musicale nel 2011, senza ottenere risultati importanti.

Nato a Sesto San Giovanni e cresciuto a Cinisello Balsamo, nei suoi brani ha parlato del disagio vissuto in giovane età. Il singolo che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera è stato “Panette”, pubblicato nel 2014 in collaborazione con il produttore Charlie Charles dopo il loro incontro avvenuto pochi anni prima.

“Panette” ha attirato l’attenzione degli ascoltatori ma anche delle etichette discografiche e, nel 2015, il rapper ha esordito con l’album “XDVR”, proseguendo la collaborazione con Charlie Charles.

Dopo l’uscita di una versione reloaded dell’album, realizzata insieme alla Roccia Music (etichetta discografica indipendente del rapper Marracash e del produttore Shablo), Sfera Ebbasta ha riscosso un notevole successo. La sua musica ha contribuito notevolmente ad aumentare la popolarità del genere trap nel Paese.

La carriera dell’artista, da allora, è stata in salita: nel 2016 ha pubblicato il suo primo album da solita dal titolo “Sfera Ebbasta”, nel 2018 è uscito “Rockstar”. Nel 2019 è entrato a far parte della giuria di X-Factor e l’anno successivo ha pubblicato il suo terzo album, “Famoso”.

Il rapper ha collaborato con grandi artisti a livello nazionale (come Ghali, Tedua, Gué e Mahmood) e internazionale (tra i quali Offset, Future e Steve Aoki). La sua fama lo ha portato a ricevere una dedica veramente speciale: il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, ha dato il suo nome ad una piazza della città.

L’outfit da più di 160 mila euro

Nel 2019, lo youtuber Vladislav Kirillov ha pubblicato un video sul suo canale (chiamato “Diario del Russo”) girato la sera del suo compleanno. Kirillov ha festeggiato con i suoi amici, per poi recarsi all’Old Fashion, una nota discoteca di Milano.

Nel locale ha incontrato il rapper, il quale ha risposto alla sua solita domanda: “Quanto costa il tuo outfit?”. Quella sera Sfera Ebbasta stava indossando più di 160 mila euro di abiti e accessori.

Ecco l’elenco di quanto indossato dal rapper. Partendo dal basso, Sfera aveva delle scarpe Dior (1200 euro) e un paio di jeans (600 euro). Salendo, il rapper stava indossando dei braccialetti diamantati (16000 euro), un orologio AP (40000 euro), degli anelli in diamanti (11000 euro), una collana piccola (20000 euro) e una centrale (25000 euro). Infine, aveva un bomber di Off-White (2000 euro) e un paio di orecchini (5000 euro). Per un totale di 160800 euro.