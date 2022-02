Terence Hill: l’incredibile retroscena su come è stato “fatto fuori” da Don Matteo

Con l’arrivo della 13esima stagione della popolare fiction televisiva, emergono anche clamorosi dettagli fin qui inediti sull’abbandono di Terence Hill.

Qualcuno non gli ha mai perdonato di essere passato dagli “spaghetti western” con Bud Spencer a una fiction RAI dai buoni sentimenti. Qualcun altro, invece, lo ha amato e adorato con la tonaca e la bicicletta. Quello di Don Matteo è e resterà, comunque, uno dei ruoli maggiormente conosciuti, soprattutto per quanto concerne la maturità di Terence Hill. Ma ora emerge una verità incredibile sul perché il grande attore sarebbe uscito dal cast della popolare fiction.

Una lunga carriera soprattutto in coppia con Bud Spencer. Alcuni titoli da ricordare sono senza dubbio “Lo chiamavano Trinità” e “Continuavano a chiamarlo Trinità”. Due spaghetti western che hanno fatto la storia. Ma il sodalizio è stato lunghissimo con altri film come “Porgi l’altra guancia”, “I due superpiedi quasi piatti”, “Nati con la camicia”, “Io sto con gli ippopotami”, “Chi trova un amico, trova un tesoro” e “Pari e dispari”.

Senza l’amico di sempre Bud Spencer, tra i suoi film di maggiore successo, ricordiamo “Poliziotto Superpiù” e “Don Camillo”. In “Don Camillo”, dove interpreta un altro famoso sacerdote, recita peraltro insieme al figlio Ross, morto in un tragico incidente stradale negli Stati Uniti all’inizio del 1990. Con il figlio aveva girato anche “Renegade – Un osso troppo duro”.

Un colpo fortissimo per Terence Hill, che riuscì a tornare al lavoro autodirigendosi in “Lucky Luke” (1991), pilot dell’omonima serie televisiva trasmessa l’anno successivo.

Il retroscena su Don Matteo

Negli ultimi anni, invece, è stato spesso in onda con la fortunata serie RAI, Don Matteo, fiction trasmessa ormai da 22 anni. Nella fiction Terence Hill interpreta un parroco che, spesso e volentieri, aiuta le forze dell’ordine a districare indagini molto complesse. Recentemente, Terence Hill ha annunciato l’addio alle scene dopo 12 stagioni e 255 episodi.

Al suo posto, vedremo un altro volto noto del cinema italiano come Raoul Bova. Ma quella che sembrava una scelta voluta soprattutto da Terence Hill, oggi quasi 83enne, in realtà cela qualcosa di molto diverso. In una recente intervista, infatti, il popolare attore ha dichiarato che non era sua intenzione lasciare la tonaca. Ma di essere stato, di fatto, estromesso dal cast.

Soprattutto per motivi economici, a suo dire. L’attore, infatti, avrebbe chiesto alla RAI e alla Lux Vide, che produce la serie, di realizzare solo quattro episodi. Ma ragioni soprattutto economiche avrebbero spinto tutti ad allungare il numero di puntate. Per questo, quindi, Terence Hill sarebbe stato messo alla porta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terence Hill: “Ecco come ho saputo della morte di Bud”

Così, dunque, con l’approssimarsi della 13esima stagione, il popolare attore dovrebbe recitare solo per quattro puntate. Poi, non sappiamo ancora bene con quale artifizio narrativo, dovrebbe scomparire e lasciare spazio a Raoul Bova.