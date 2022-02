Tomaso Trussardi, ha già dimenticato Michelle Hunziker? La “nuova bionda” fa chiarezza

Tomaso Trussardi ha davvero una nuova fiamma dopo la separazione da Michelle Hunziker? Ora a fare chiarezza sulla situazione ci pensa la diretta interessata.

L’ufficialità della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha colto molti di sorpresa visto che finora la coppia era stata sempre sorpresa insieme alle figlie come una normale famiglia felice.

Invece i due hanno preso atto di come i sentimenti che ora provano l’uno per l’altra siano diversi da quelli di un tempo, pur continuando a mantenere rapporti civili per il bene delle loro bambine. Il settimanale “Chi” ha però avanzato l’ipotesi che lui abbia dimenticato in fretta l’ ex pubblicando una serie di immagini che lo vedono in montagna in compagnia di una bionda con caratteristiche fisiche piuttosto simili a quelle della showgirl svizzera. Solo molto più giovane.

Una terza incomoda?

Si tratta di Naomi Michelini, storica assistente nonché nipote di Elisabetta Franchi, una delle stiliste più note e apprezzate anche da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo. L’imprenditore la conosce bene e ne ha infatti approfittato per trascorrere qualche giorno in montagna a Cortina, dove lei solitamente passa parte delle sue vacanze invernali. Pur senza scambiarsi effusioni esplicite, i due sono apparsi particolarmente in confidenza e questo ha alimentato ulteriormente le voci sulla nascita di una possibile love story tra loro.

Chi è la giovane bionda misteriosa

La concorrenza a volte rinsalda l’amicizia. Elisabetta Franchi e Tomaso Trussardi, entrambi al comando di una casa di moda, ne sono la dimostrazione. Questo è quindi il motivo ufficiale per cui l’ex di Michelle Hunziker era a Cortina insieme alla stilista e al suo gruppo di familiari e amici, tra cui Naomi: “Tomaso è molto amico di mia zia e nell’ultimo periodo passa molto tempo insieme alla mia famiglia, vanno tutti i weekend a Cortina” ha detto Naomi Michelini a Fanpage.it -.

A sentire l’interessata non ci sarebbe quindi alcun legame tra la separazione di lui e gli scatti che li ritraggono insieme in montagna: “L’amicizia con Elisabetta Franchi va avanti già da molto prima della notizia della separazione“ – ha detto ancora la giovane. Una precisazione non necessariamente così rassicurante.

Incalzata dai cronisti la ragazza ha negato con decisione che tra lei e Trussardi sia nato un legame romantico: Non capisco neanche come abbiano potuto collegare il mio nome con quello di Tomaso Trussardi, visto che io non lo conosco nemmeno poi così bene”.

Non solo quindi non ci sarebbe una love story tra loro, ma sarebbe eccessivo anche parlare di amicizia: “Io sono probabilmente la persona più vicina a lei, lavoriamo insieme ogni giorno. Hanno visto una ragazza bionda e così hanno montato ad hoc questa storia piuttosto interessante. Ma non c’è assolutamente nulla, la verità è che io non ho alcun rapporto con Tomaso, non l’ho mai frequentato personalmente” – ha concluso la Michelini.

Chi vivrà vedrà.